Marvel - Iron Man, jakiego nie znacie. Tata Billie Eilish i inne, zaskakujące ciekawostki

Iron Man przez długie lata niekoniecznie mógł być uznawany za jednego z najważniejszych bohaterów panteonu Marvela. Jego popularność na dobre ugruntował dopiero sukces filmów MCU - przypomnijmy, że to właśnie od opowieści o tym herosie rozpoczął się cały projekt. Obecnie wszyscy miłośnicy Domu Pomysłów widzą w Tonym Starku postać, która znajduje się w samym centrum popkulturowego krwiobiegu. Choć kojarzymy ją najczęściej z twarzą Roberta Downeya Jr., komiksowa historia bohatera jest równie ciekawa.

Dziś postanowiliśmy Wam ją nieco przybliżyć, sięgając po najważniejsze ciekawostki związane z Iron Manem - zarówno tym filmowym, jak i pochodzącym ze świata powieści graficznych. Przynajmniej niektóre z nich mogą być dla Was nie lada zaskoczeniem, lecz nie dziwi to specjalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że łączą się one z przeróżnymi dziedzinami. Dość powiedzieć, że jedną z nich jest ta powiązana z... anatomią.

Oto Iron Man, jakiego nie znacie - filar MCU, geniusz, strateg, playboy, miliarder i szczęśliwy nabywca... bazy wojskowej znanej jako Strefa 51.

Iron Man - ciekawostki

Pierwowzorem dla postaci Tony’ego Starka był Howard Hughes – amerykański miliarder, pilot, konstruktor lotniczy (w tym twórca największego samolotu wszech czasów, który doczekał się jednak wyłącznie prototypu) i producent filmowy, jak również główny bohater filmu „Aviator” z 2004 roku. Stan Lee tak mówił kiedyś o Hughesie: „To była jedna z najbarwniejszych postaci swoich czasów. Wynalazca, poszukiwacz przygód, miliarder, kobieciarz i istny szaleniec”.