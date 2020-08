DC FanDome - znamy harmonogram! Zagadkowy film, nowy tytuł, rozpiska paneli

fot. materiały prasowe

DC FanDome w końcu zaprezentowało swój harmonogram! Sekcja Hall of Heroes będzie skupiać się na największych filmowych nowościach i kilku nadchodzących grach wideo, zaś sekcja WatchVerse będzie poświęcona serialom telewizyjnym, takim jak Flash, Batwoman czy Doom Patrol. Produkcje animowane, pozycje dla dzieci, komiksy, cosplaye i inne będą wypełniać sekcje YouVerse, InsiderVerse, FunVerse i DC Kids FanDome.

The Hall of Heroes rozpocznie się od panelu Wonder Woman 1984, na którym wystąpią Gal Gadot i Patty Jenkins; zobaczymy nowy materiał wideo i zapowiadaną specjalną niespodziankę. Inne tytuły, takie jak Legion samobójców: The Suicide Squad czy The Batman, również mają doczekać się nowych materiałów promocyjnych. Obsady i reżyserzy filmów Flash, Aquaman 2, Black Adam i Shazam! 2 podzielą się nowymi informacjami i grafikami koncepcyjnymi (tu nie możemy liczyć na zbyt wiele, ponieważ pełna produkcja tych obrazów jeszcze się nie rozpoczęła). Przy okazji publikacji harmonogramu poznaliśmy też tytuł nadchodzącej gry Suicide Squad, który brzmi: Suicide Squad: Kill the Justice League.

Pełny harmonogram znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej eventu (tutaj), a poniżej znajdziecie terminy rozpoczęcia najważniejszych paneli (przypominamy, że DC FanDome rozpocznie się 22 sierpnia o 19:00 czasu polskiego i potrwa 24 godziny):

19:00 (czasu polskiego) - panel Wonder Woman 1984 z udziałem Gadot, Pine'a, Wiig, Pascala i Jenkins; sekcja Hall of Heroes

19:00 - panel serialu Flash; sekcja WatchVerse

19:30 - zapowiedź gry od Warner Bros. Game Montreal; Hall of Heroes

19:45 - panel Black Lightning z obsadą; WatchVerse

20:45 - panel filmu Flash z Millerem i Muschiettim; Hall of Heroes

21:00 - panel The Suicide Squad z obsadą i reżyserem; Hall of Heroes

21:00 - panel Legends of Tomorrow z obsadą; WatchVerse

22:15 - panel Doom Patrol z obsadą; WatchVerse

23:00 - panel-niespodzianka DC Comics; Hall of Heroes

23:45 - panel Snyder Cut - Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera; Hall of Heroes

0:00 - panel Black Adam z Dwaynem Johnsonem + niespodzianki; Hall of Heroes

0:45 - tytuł do ogłoszenia - nowy film?; Hall of Heroes

1:00 - panel Aquaman z Jamesem Wanem i Patrickiem Wilsonem; Hall of Heroes

1:15 - światowa premiera Superman: Man of Tomorrow; WatchVerse

1:30 - panel Shazam! - z Zacharym Levim i nie tylko; Hall of Heroes

2:00 - panel Suicide Squad: Kill the Justice League (gra); Hall of Heroes

2:00 - panel Lucyfer z reżyserami i producentami; WatchVerse

3:30 - panel The Batman z Mattem Reevesem + niespodzianki; Hall of Heroes

3:45 - panel Stargirl z obsadą + Geoff Johns; WatchVerse

4:30 - panel Batwoman z obsadą; WatchVerse

5:15 - panel Harley Quinn z udziałem Couco, Bell, Funches, Oberrg, Tudyk i nie tylko; WatchVerse

6:30 - panel Batman: Trzech Jokerów z Johnsem i Fabokiem; WatchVerse

DC FanDome będzie częściowo wypełniać swoje 24-godzinne wydarzenie emitując bisy paneli i wydarzeń.