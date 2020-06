BAFTA 2020 - nominacje w kategoriach tv ogłoszone. Triumf serialu Czarnobyl

fot. materiały prasowe

Ogłoszono nominacje do telewizyjnej nagrody BAFTA 2020. Niekwestionowanym triumfatorem na tym etapie jest Czarnobyl, który zebrał aż 14 wyróżnień (w tym w kategoriach technicznych). To oznacza, że hit HBO wyrównuje rekord Obsesji Eve z 2019 roku, i zalicza się do najbardziej nominowanych seriali w historii nagrody BAFTA.

Wśród najbardziej wyróżnionych tytułów w 2020 roku mamy The Crown, Fleabag, Mroczne materie, Obsesję Eve, Sex Education oraz Top Boy.

Ogłoszenie zwycięzców miało odbyć się 17 maja, ale wszystko zostało opóźnione przez pandemię koronawirusa. Gala w 2020 roku nie odbędzie się, a nagrodzonych poznamy 31 lipca podczas ogłoszenia w sieci.

BBC America

BAFTA 2020 - nominacje w najważniejszych kategoriach

Najlepszy serial dramatyczny

The Crown

The End of the F***ing World

Gentleman Jack

Giri/Haji

Najlepszy komediowy program rozrywkowy

The Graham Norton Show

The Last Leg

The Ranganation

Taskmaster

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Callum Turner - The Capture

Jared Harris - Czarnobyl

Stephen Graham - The Virtues

Takehiro Hira - Giri/Haji

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Glenda Jackson - Elizabeth is Missing

Jodie Comer - Obsesja Eve

Samantha Morton - I am Kristy

Susanne Jones - Gentleman Jack

Najlepszy serial komediowy

Catastropher

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Guz Khan - Man Like Mobeen

Jamie Demetriou - Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa - Sex Education

Youssef Kerkour - Home

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Gremisola Ikumelo - Famalam

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Sarah Kendall - Frayed

Sian Clifford - Fleabag

Najlepszy miniserial

A Confession

Czarnobyl

The Victim

The Virtues

Najlepszy serial międzynarodowy

Euforia

Sukcesja

Niewiarygodne

When They See Us

Najlepszy aktor drugoplanowy

Joe Absolom - A Confession

Josh O'Connor - The Crown

Stellan Skarsgard - Czarnobyl

Will Sharpe - Giri/Haji

Najlepszy aktor drugoplanowy

Helen Behan - The Virtues

Helena Bonham Carter - The Crown

Jasmine Jobson - Top Boy

Naomie Ackie - The End of the F***ing World

Najlepsze scenariusz komedii

Danny Brocklehurts - Barassic

Jamie Demetriou - Stath Lets Flats

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Sam Leifer i Tom Basden - Plebs

Najlepszy scenariusz dramatu

Charlie Covell - The End of the F***ing World

Craig Mazin - Czarnobyl

Jesse Armstrong - Sukcesja

Shane Meadowns i Jack Thorne - The Virtues

Najlepsze efekty specjalne

The Crown

Mroczne materie

Czarnobyl

Dobry omen

Najlepsza muzyka