BAFTA 2022: nagrody rozdane. Psie pazury wygrywają w ważnych kategoriach, Diuna dominuje

Fot. Materiały prasowe

BAFTA 2022 zostały rozdane. Psie pazury Netflixa znów wyrastają na oscarowego faworyta i brytyjskie nagrody to potwierdzają, bo wyróżniono ten film w ważnych kategoriach. Mamy więc wyróżnienie dla najlepszego filmu oraz najlepszej reżyserki w osobie Jane Campion. Dominacja tego wieczoru jednak należała do hitu Diuna, która zebrała pięć statuetek w kategoriach technicznych plus za muzykę. Żaden inny film nie miał więcej niż dwóch wyróżnień,

W aktorskich kategoriach wygrywali faworyci, czyli Will Smith (King Richard: Zwycięska rodzina), Ariana DeBose (West Side Story) oraz Troy Kotsur (Coda). Obok nich była jedna niespodzianka w postaci Joanny Scanlan z brytyjskiego After Love.

BAFTA 2022 - zwycięzcy

NAJLEPSZY FILM

Psie Pazury

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Joanna Scanlan, After Love

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Ariana DeBose, West Side Story

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Will Smith, King Richard

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Troy Kotsur, CODA

NAJLEPSZY REŻYSER

Jane Campion, Psie Pazury

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Encanto

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Diuna

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

Summer of Soul

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Licorice Pizza

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

CODA

NAJLEPSZY BRYTYJSKI FILM

Belfast

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Drive My Car

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Cruella

EE RISING STAR

Lashana Lynch

NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO SCENARZYSTY, REŻYSERA LUB PRODUCENTA

The Harder They Fall, Jeymes Samuel (reżyser i współscenarzysta z Boazem Yakinem)

NAJLEPSZY CASTING

West Side Story

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Oczy Tammy Faye

NAJLEPSZA MUZYKA

Hans Zimmer, Diuna

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Diuna

NAJLEPSZY MONTAŻ

Nie czas umierać

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Diuna

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Greig Fraser, Diuna

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Diuna