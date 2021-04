BAFTA TV 2021 - przyznano nominacje do nagród dla produkcji telewizyjnych. The Crown i Mały topór faworytami

materiały prasowe

Ogłoszono nominacje do corocznych nagród telewizyjnych BAFTA, Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. W tym roku najwięcej nominacji zgromadził antologiczny serial Mały topór, za który odpowiada BBC i Amazon, a jego twórcą jest Steve McQueen. Projekt otrzymał 15 nominacji w kategoriach głównych i technicznych. Na drugim miejscu znajduje się serial The Crown Netflixa, będący kroniką losów brytyjskiej rodziny królewskiej. Projekt zebrał 10 nominacji.

Poniżej przedstawiamy nominowanych w najważniejszych kategoriach.

fot. HBO

SERIAL DRAMATYCZNY

Gangi Londynu

The Crown

I Hate Suzie

Save Mee Too

MINI-SERIAL

Adult Material

Mogę Cię zniszczyć

Normalni ludzie

Mały topór

SERIAL MIĘDZYNARODOWY

Little America

Unorthodox

Kraina Lovecrafta

Welcome to Chechnya: The Gay Purge

SERIAL KOMEDIOWY

This Country

Ghosts

Pod numerem 9

Man Like Mobeen

AKTOR

John Boyega

Josh O'Connor

Paapa Essiedu

Paul Mescal

Shaun Parkes

Waleed Zuaiter

AKTORKA

Billie Piper

Daisy Edgar-Jones

Hayley Squires

Jodie Comer

Letitia Wright

Michaela Cole