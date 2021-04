BAFTA 2021 - nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej rozdane. Nomadland triumfuje

fot. materiały prasowe

Wielkim wygranym BAFTA 2021 okazał się film Nomadland w reżyserii Chloé Zhao. Nominowany do siedmiu statuetek film zgarnął aż cztery z nich w najważniejszych kategoriach (m.in.: najlepszy film czy najlepsza reżyseria). Z kolei wielkim przegranym można nazwać film Rocks, który nominowany był aż do ośmiu nagród, z czego zgarnął zaledwie dwie (mniej istotnych, w tym we wprowadzonej w zeszłym roku kategorii: najlepszy casting).

BAFTA to ostatnia ceremonia rozdania nagród, która poprzedza wręczenie Oscarów - statuetki zgarnęli faworyci. Tak prezentuje się lista nagrodzonych:

NAJLEPSZY FILM: Nomadland

NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI: Obiecująca. Młoda. Kobieta

NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA: Czyj to dom?

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: Na rauszu

NAJLEPSZY DOKUMENT: Czego nauczyła mnie ośmiornica

NAJLEPSZA ANIMACJA: Co w duszy gra

NAJLEPSZA REŻYSERIA: Chloé Zhao, Nomadland

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY: Obiecująca. Młoda. Kobieta.

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY: Ojciec

NAJLEPSZA AKTORKA: Frances McDormand, Nomadland

NAJLEPSZY AKTOR: Anthony Hopkins, Ojciec

NAJLEPSZAAKTORKA DRUGOPLANOWA: Yuh-Jung Youn, Minari

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

NAJLEPSZA MUZYKA: Co w duszy gra

NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Nomadland

NAJLEPSZY MONTAŻ: Sound of Metal

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: Mank

NAJLEPSZE KOSTIUMY: Ma Rainey: Matka bluesa

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA: Ma Rainey: Matka bluesa

NAJLEPSZY DŹWIĘK: Sound of Metal

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE:Tenet

NAJLEPSZY BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: The Owl and the Pussycat

NAJLEPSZY BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: The Present

NAJLEPSZY CASTING: Rocks

NAGRODA DLA WSCHODZĄCEJ GWIAZDY: Bukky Bakray, Rocks