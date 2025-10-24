Na jakim etapie prac jest serial Bajecznie bogaci Azjaci? Reżyser o kontynuacji

fot. materiały prasowe

Dobrze oceniany film Bajecznie bogaci Azjaci z 2018 roku jest adaptacją książki Kevina Kwana. Za kamerą stanął Jon M. Chu (Wicked), który teraz ma powrócić, jako reżyser sequela, który ma nakręcić w formie serialu. Jednak twórcy wciąż czekają na zgodę HBO Max.

Jon M. Chu o kontynuacji Bajecznie bogatych Azjatów

W wywiadzie dla Esquire Jon M. Chu zdradził, na jakim etapie prac jest nowy serial ze świata Bajecznie bogatych Azjatów:

To jest prawdziwe. Mamy scenariusze i czekamy na oficjalną gotowość do pracy. Trudno jest zrobić kontynuację książek, ponieważ nasze postacie zostały bardzo zmienione w pierwszym filmie. Jest on tak różny od książek, mimo że wydaje się, że jest taki sam. Nie można więc nakręcić tego 1:1. Ale możemy wykorzystać wiele inspiracji z książki, aby wydobyć z niej więcej historii.

Według reżysera serial miałby się opierać na kolejnych powieściach Kevina Kwana: China Rich Girlfriend i Rich People Problems. Nie potwierdzono jeszcze powrotu Henry'ego Goldinga i Constance Wu do swoich ról, ale Chu nie ma wątpliwości, że "obsada będzie obecna", gdy będą mogli zacząć nad nim pracę.

Bajecznie bogaci Azjaci - fabuła

Film opowiada o kobiecie, która ze swoim chłopakiem jedzie do Chin na ślub przyjaciół. Tam musi poznać jego rodziców, którzy są jednymi z najbogatszych ludzi w kraju.