Na jakim etapie prac jest serial Bajecznie bogaci Azjaci? Reżyser o kontynuacji
Reżyser Jon M. Chu jest gotowy, by powrócić do świata Bajecznie bogatych Azjatów. Czeka aż serial dostanie zielone światło od HBO Max.
Dobrze oceniany film Bajecznie bogaci Azjaci z 2018 roku jest adaptacją książki Kevina Kwana. Za kamerą stanął Jon M. Chu (Wicked), który teraz ma powrócić, jako reżyser sequela, który ma nakręcić w formie serialu. Jednak twórcy wciąż czekają na zgodę HBO Max.
Jon M. Chu o kontynuacji Bajecznie bogatych Azjatów
W wywiadzie dla Esquire Jon M. Chu zdradził, na jakim etapie prac jest nowy serial ze świata Bajecznie bogatych Azjatów:
Według reżysera serial miałby się opierać na kolejnych powieściach Kevina Kwana: China Rich Girlfriend i Rich People Problems. Nie potwierdzono jeszcze powrotu Henry'ego Goldinga i Constance Wu do swoich ról, ale Chu nie ma wątpliwości, że "obsada będzie obecna", gdy będą mogli zacząć nad nim pracę.
Bajecznie bogaci Azjaci - fabuła
Film opowiada o kobiecie, która ze swoim chłopakiem jedzie do Chin na ślub przyjaciół. Tam musi poznać jego rodziców, którzy są jednymi z najbogatszych ludzi w kraju.
Źródło: Deadline
