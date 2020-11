Bajer z Bel-Air po 30 latach. Zwiastun programu ze spotkaniem obsady

fot. HBO Max

Bajer z Bel-Air miał premierę 10 września 1990 roku i rozpoczął karierę Willa Smitha. 30 lat później cała żyjąca obsada spotkała w tym samym miejscu, w którym kręcono oryginalny serial. Nawet doszło do tego, czego żaden fan nie oczekiwał: Will Smith osobiście zadbał o to, by pojawiła się także Janet Hubert, czyli pierwsza ciocia Viv! Jego konflikt z aktorką doprowadził do zmiany odtwórczymi roli w połowie serialu. Do tego Will zorganizował to w tajemnicy przed resztą.

Takim sposobem pojawili się także Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcel, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro i oczywiście DJ Jazzy Jeff. James Avery, który grał wujka Phila, zmarł w 2013 roku.

Premiera programu w USA odbędzie się 19 listopada na HBO Max. Data w Polsce nie jest znana.