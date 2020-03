Baldur's Gate 3 - dlaczego w grze jest turowa walka? Twórcy tłumaczą swoją decyzję

Baldur's Gate 3 to kontynuacja kultowej serii gier RPG, którą zapoczątkowano w 1998 roku. Nowa odsłona będzie mocno różnić się od poprzedniczek: zarówno pod względem oprawy audiowizualnej, jak i rozgrywki. Wiele osób zwróciło uwagę przede wszystkim na różnice w systemie walki. Do tej pory cykl oferował starcia w czasie rzeczywistym z możliwością skorzystania z aktywnej pauzy, jednak "trójka" stawia na pojedynki w turach, podobne do tych z Divinity: Original Sin.

Twórcy są świadomi tego, że taka zmiana dla wielu może być zaskakująca, jednak są też przekonani, że podjęli dobrą decyzję.

Wiele zmieniło się przez 20 lat, od czasu premiery Baldur's Gate II - zarówno pod względem technologii, gier, jak i zasad D&D. Oryginalne gry korzystały z Advanced D&D, a teraz mamy już piątą edycję. Chcemy pracować z zasadami z piątej edycji, więc turowa walka miała znacznie więcej sensu. Nasze dwie poprzednie gry również korzystały z takiego systemu i przeniesienie tego do Baldur's Gate było czymś naturalnym - tłumaczy Matt Holland, odpowiedzialny za walkę w Baldur's Gate 3.

Taka zmiana ma też jeszcze jeden cel - sprawić, by gra była bardziej przystępna dla nowych graczy, którzy nie mieli do czynienia z wcześniejszymi częściami, a mogli np. grać w którąś z odsłon Original Sin.

Oczywiście, chcemy by starsi, powracający gracze mogli cieszyć się grą. Chcemy jednak też, by było to także dobrym doświadczeniem dla osób nowych w D&D.

Baldur's Gate 3 - screeny z gry

Data premiery Baldur's Gate 3 nie została ujawniona, ale gra ma trafić do wczesnego dostępu na Steam jeszcze w tym roku.