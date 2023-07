Baldur's Gate 3 - zaoferuje mnóstwo wariacji zakończeń. Ta liczba szokuje

fot. Larian Studios

Na kanale Fextralife w serwisie YouTube opublikowano obszerne, trwające ponad 16 minut wideo poświęcone nadchodzącej grze Baldur's Gate 3. Na uwagę zasługuje w nim przede wszystkim wzmianka na temat rozmachu tej produkcji, bo jak ujawniła jedna ze scenarzystek, ma ona zaoferować aż 17 tysięcy różnych wariacji zakończeń. Oczywiście nie chodzi tutaj o różne zakończenia fabularne, a raczej o to, jak może zmienić się stan świata czy losy pewnych postaci w zależności od wyborów, jakie podejmie się w trakcie rozgrywki. To z kolei może mieć korzystny wpływ na "regrywalność", bo kolejne podejścia do tej przygody mogą wiązać się z zobaczeniem nieco innych wydarzeń.

Fragment, w którym twórca wspomina o zakończeniach, znajdziecie około 3:30 minuty w poniższym materiale.

Informację podaną na Fextralife potwierdził niedługo później Michael Douse z Larian Studios.

https://twitter.com/Cromwelp/status/1680938242151948288

Baldur's Gate 3 - premiera na PC zaplanowana została na 3 sierpnia. Na konsolach PlayStation 5 gra pojawi się nieco później, bo 6 września tego roku.