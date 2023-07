Destiny 2 otrzymało nagrodę za dostępność na festiwalu Games for Change 2023

fot. Bungie

Reklama

W Times Center w Nowym Jorku odbyła się 20. edycja festiwalu Games for Change, za który odpowiada organizacja o tej samej nazwie. Zajmują się oni wspieraniem wpływania na społeczeństwo i rozwiązywaniem wyzwań za pomocą gier i mediów immersyjnych. Podczas wydarzenia rozdano nagrody, a jedną z nich otrzymało amerykańskie studio Bungie, autorzy między innymi nadal rozwijanego Destiny 2.

Zespół Accessibility at Bungie otrzymał statuetkę za to, że aktywnie pracuje nad opcjami dostępności, by eliminować bariery i sprawiać, że ich produkcja dostępna jest dla jak najszerszego grona odbiorców. Studio ma aktywnie działać nad dalszym rozwojem swojej produkcji i wprowadzaniem w aktualizacjach kolejnych opcji pozwalających na dostosowywanie doświadczenia do potrzeb graczy - za przykład podano wprowadzenie zmian z myślą o osobach z daltonizmem.

Przypominamy, że na początku przyszłego roku Destiny 2 ma otrzymać ostatnie rozszerzenie. Więcej na jego temat mamy dowiedzieć się w sierpniu.