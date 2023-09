Baldur's Gate 3 trafiło na PS5. Premierowy zwiastun i bardzo wysokie oceny w recenzjach

fot. Larian Studios

Po udanej premierze Baldur's Gate 3 na PC przyszła pora na debiut na konsolach, a konkretnie na PlayStation 5. Wygląda na to, że i wersja konsolowa jest dopracowana i warta uwagi, bo już teraz do sieci trafiło dziewięć bardzo pochlebnych recenzji, a średnia z ich ocen, jaką zebrał serwis Metacritic, to 97/100. Przypomnijmy, że na pecetach udało się osiągnąć wynik na poziomie 96/100 przy ponad 90 notach wystawionych przez krytyków.

Twórcy z Larian Studios na łamach PlayStation Blog zapewnili, że BG3 od początku tworzone było także z myślą o wersji konsolowej. Zadbano więc o komfortowe sterowanie i wygodne menu kołowe, a także wykorzystanie kontrolera DualSense. Nie zapomniano również o funkcji cross-save, umożliwiającej przesyłanie postępów pomiędzy wersjami na PC i PS5. Jedynym wymogiem jest posiadanie konta Larian, nie trzeba natomiast mieć aktywnej subskrypcji PS Plus.

Baldur's Gate 3 (PS5) - zwiastun premierowy

Do sieci trafił też zwiastun premierowy Baldur's Gate 3 na PS5. Narratorką w materiale jest Jennifer English, aktorka, która w grze udziela głosu postaci o imieniu Posępne Serce.

Wersja na konsole Xbox Series X i S ma pojawić się jeszcze w tym roku. Tam też otrzymamy cross-save, jednak na modelu Series S zabraknie opcji wspólnej zabawy przy podzielonym ekranie.