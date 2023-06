Baldur's Gate 3 - twórcy pokazują tytułowe miasto w nowym wydaniu. Wrota Baldura zachwycą graczy?

fot. materiały prasowe

Na Summer Game Fest 2023 zapowiedziano, że Jason Isaacs pojawi się w Baldur's Gate 3 i udzieli głosu jednemu ze złoczyńców, ale na tym nie koniec nowych informacji na temat kolejnej odsłony kultowej serii RPG. W trakcie wydarzenia PC Gaming Show pokazano materiał, w którym skupiono się na prezentacji tytułowego miasta.

Miejsce to znacznie rozwinęło się w porównaniu do tego, co mieliśmy okazję widzieć wiele lat temu. Było to możliwe dzięki rozwojowi technologii. Deweloperzy mogli stworzyć znacznie większą, bardziej rozbudowaną metropolię, a także tchnąć w nią życie. Natrafimy tam zarówno na labiryntowe uliczki, ciemne zaułki Dolnego Miasta, jak i zatłoczone, tętniące życiem obszary.

Możemy umieścić na ekranie znacznie więcej miasta niż w 1998 roku. Możemy zrobić coś, co jest bardziej wciągające, bogatsze, ma więcej tekstur - wyjaśnia ekspert od projektowania narracji Lawrence Schick.

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 ukaże się 31 sierpnia tego roku na PC oraz konsoli PlayStation 5.