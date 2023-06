Baldur's Gate 3 - aktor z Harry'ego Pottera dołącza do obsady gry. W kogo wcieli się Jason Isaacs?

fot. materiały prasowe

Jason Isaacs, znany między innymi z roli Lucjusza Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze, dołączył do obsady Baldur's Gate 3, nadchodzącej kontynuacji popularnej serii gier RPG. Brytyjski aktor wcieli się w antagonistę, niejakiego Lorda Envera Gortasha, który odpowiada za stworzenie mechanicznych strażników strzegących tytułowego miasta. Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze znane nazwisko w obsadzie, bo już wcześniej zapowiedziano, że w grze usłyszymy także między innymi J.K. Simmonsa.

Dołączenie do uniwersum Baldur's Gate było ekscytujące, ale obawiam się, że wspaniały Lord Enver Gortash został niesprawiedliwie uznany za złoczyńcę. W brutalnym świecie pełnym zdrad i rzezi nauczył się kłamać i wbijać nóż w plecy jako pierwszy. Radość w podkładaniu mu głosu - poza oczywistą przyjemnością z wyglądania tak wspaniale - wynikała z tego, że zespół i ja mogliśmy podchodzić do tego tak swobodnie, poszukując sposobów, by gracze jeszcze bardziej go znienawidzili! - tak swoją nową rolę skomentował sam Isaacs.

Baldur's Gate 3 - premiera już 31 sierpnia 2023 roku na PC oraz konsoli PlayStation 5.