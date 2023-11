Baldur's Gate 3 - wkrótce dowiemy się więcej na temat wersji na Xbox i pudełkowego wydania gry? Na to wygląda

fot. Larian Studios

Larian Studios poinformowało w swoich mediach społecznościowych, że ich najnowsza produkcja, Baldur's Gate 3, została nominowana do nagród The Game Awards 2023 w aż ośmiu kategoriach. Przy okazji tego ogłoszenia zdecydowano się przekazać odbiorcom coś jeszcze. Ostatnie zdanie sugeruje, że niebawem dowiemy się czegoś więcej na temat fizycznego wydania gry oraz wersji na konsole Xbox Series X|S. Przypomnijmy, że ta ma zadebiutować jeszcze w tym roku, ale jak na razie nie poznaliśmy konkretnego terminu.

Fani Xboksa i fani fizycznych wydań, obserwujcie to miejsce i wyczekujcie oficjalnego ogłoszenia. To będzie pracowity tydzień - przekazano na profilu studia w serwisie X.

https://twitter.com/larianstudios/status/1724125970968248732

