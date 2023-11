Suicide Squad: Kill The Justice League powraca. Rocksteady wkrótce ujawni nowe informacje o grze

fot. Warner Bros.

Suicide Squad: Kill the Justice League miało zadebiutować w maju 2023 roku, ale twórcy zdecydowali się przesunąć termin premiery na rok 2024. Można założyć, że największy wpływ na to miała krytyka, z jaką spotkała się prezentacja rozgrywki. Przypomnijmy, że to właśnie wtedy ujawniono, że będzie to pełnoprawna gra-usługa z naciskiem na zabawę w kooperacji, a na dodatek nie zabraknie w niej przepustek sezonowych i mikropłatności.

Od tego czasu o nowej produkcji studia Rocksteady zrobiło się w sieci cicho, ale już wkrótce mamy dostać nowe informacje. W mediach społecznościowych ujawniono, że już w najbliższą środę (15 listopada) będzie można obejrzeć pierwszy epizod nowej serii zatytułowanej Suicide Squad Insider. W debiutanckim odcinku twórcy mają skupić się na przedstawieniu historii oraz rozgrywki. Być może dowiemy się również czegoś na temat zmian względem tego, co pokazano we wcześniejszych materiałach.

https://twitter.com/suicidesquadRS/status/1724125055544889829