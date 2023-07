Baldur's Gate 3 - nowy zwiastun gry. Twórcy umożliwią graczom romans z... druidem w formie niedźwiedzia

fot. Larian Studios

7 lipca odbyło się wydarzenie Panel from Hell, w której trakcie Larian Studios przedstawiło nowe informacje na temat Baldur's Gate 3, a także zaprezentowało kolejny zwiastun tej produkcji. Ujawniono między innymi, że do grona zapowiedzianych wcześniej antagonistów, Lorda Envera Gortasha i Generała Ketherica Thorma, dołączy również Orin the Red, zmiennokształtna morderczyni, której głosu udzieli Maggie Robertson, znana przede wszystkim z roli Lady Dimitrescu w Resident Evil: Village.

System tworzenia postaci ma na premierę zaoferować graczom więcej opcji. Wspomniano między innymi o możliwości ozdobienia twarzy bohatera lub bohaterki piegami i bliznami, a także nowych tatuażach. Nie zabraknie także możliwości ustawienia dwóch różnych kolorów tęczówek oraz różnego rodzaju dodatków, na przykład kolczyków. Co ciekawe, gracze będą mogli także zresetować umiejętności.

Baldur's Gate 3 - nowy zwiastun gry

W BG3 nie zabraknie również opcji romansowych, a o jednej z nich zrobiło się szczególnie głośno w sieci. W krótkim wideo widzimy, jak bohater oddaje się miłosnym uniesieniom z przemienionym w niedźwiedzia druidem o imieniu Halsan. Opublikowany na Twitterze materiał obejrzano ponad 8 milionów razy w 3 dni.

https://twitter.com/vaughandavies97/status/1677361748658069516

Baldur's Gate 3 - premiera już 3 sierpnia na PC i 6 września na konsolach PlayStation 5.