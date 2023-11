Ballada ptaków i węży - Lucy Gray Baird a Katniss Everdeen. Co łączy, a co różni zawodniczki z 12. dystryktu?

Katniss Everdeen i Lucy Gray Baird to dwie zawodniczki Głodowych Igrzysk z 12. dystryktu. Pierwszą z nich poznaliśmy już w Igrzyskach Śmierci, a drugą niedługo zobaczymy na dużym ekranie w Balladzie ptaków i węży. Co łączy, a co różni te bohaterki? Rachel Zegler, odtwórczyni Lucy Gray Baird, odpowiedziała na to pytanie. Jej odpowiedź znajdziecie poniżej.

Wydarzenia z filmu Ballada ptaków i węży rozgrywają się 64 lata przed Igrzyskami Śmierci. Lucy Gray Baird jest zupełnie nową postacią i choć nie jest spokrewniona z nikim, kogo znamy, to w pewnym jej echo słychać w Katniss Everdeen. Jak wyjaśniła Rachel Zegler:

Z punktu widzenia aktorki oglądanie występu[Lawrence] w oryginalnej trylogii jest jak podziwianie mistrza w akcji. Ale jeśli chodzi o moje podejście do grania Lucy Gray, czułam że nie muszę studiować jej występu. Zrozumiałam to, o czym mówił[Blyth], że w pewnym sensie nakłada to niepotrzebną presję, ponieważ to zupełnie inna postać, w zupełnie innym okresie Panem.

Lucy Gray jest zniszczoną przez wojnę nastolatką, której odebrano wszystko, co znała, a mimo to stara się jak najlepiej wykorzystać to, co ma. Pod tym względem są z Katniss do siebie bardzo podobne. Ale Lucy Gray zupełnie inaczej reaguje na to, że została nagle umieszczona w świetle reflektorów i musi postarać się, by widownia zaczęła jej kibicować. Jest w tym po prostu dobra: potrafi przeciągnąć publiczność na swoją stronę. [...] Jednak wierzę, że są w niej elementy Katniss, co sprawia, że powrót do oryginalnej trylogii jest naprawdę ciekawy; można przekonać się, jak Lucy Gray nawiedza Snowa w przyszłości, ponieważ jej echo słychać w Katniss Everdeen.