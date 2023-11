Ballada ptaków i węży - Rachel Zegler inspirowała się Dolly Parton

fot. materiały prasowe

Ballada ptaków i wężyto nadchodzące widowisko ze świata Igrzysk śmierci, za które odpowiedzialny jest Francis Lawrence. Film opowie historię między innymi Lucy Gray Baird, w którą wcieli się Rachel Zegler. Adaptacja, chociaż opierająca się na motywie brutalnych i krwawych igrzysk organizowanych w dystopijnym świecie, sięga do brytyjskiego folkloru muzycznego. Już sam tytuł filmu sugeruje istotność muzycznego wątku w historii.

Rachel Zeglar podczas londyńskiej premiery filmu wypowiedziała się na temat inspiracji, których poszukiwała do stworzenia idealnego głosu dla swojej postaci. Warto dodać, że aktorka jest odpowiedzialna za śpiewanie kilku piosenek w trakcie filmu, co robiła na żywo podczas jego kręcenia.

Próbując znaleźć idealny głos szukaliśmy inspiracji między innymi u Dolly Parton, Patsy Cline czy Joan Baez. Z kolei śpiewanie na żywo to była dla mnie bułka z masłem. To coś, co robiłam przez całe życie i fajnie było przenieść tę umiejętność na plan do moich kolegów i koleżanek.

Ballada ptaków i węży - fabuła, obsada, premiera

Ballada ptaków i węży to filmowa adaptacja powieści autorstwa Suzanne Collins pod tym samym tytułem, która stanowi prequel historii, jaką znamy z serii Igrzysk śmierci. Produkcja opowiada o młodości Coriolanusa Snowa, którego znamy jako Prezydenta Panem, rządzącego twardą ręką.

W głównych rolach występują Tom Blyth i Rachel Zegler. W obsadzie superprodukcji są także Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Hunter Schafer i Viola Davis. Film wyreżyserował Francis Lawrence na podstawie scenariusza Michaela Lessliego oraz Michaela Arndta.

Ballada ptaków i węży zadebiutuje w polskich kinach 17 listopada.

