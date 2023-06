Ballerina - jak balet wpłynie na sceny walk w spin-offie Johna Wicka? Koordynator kaskaderów wyjaśnia

Fot. Materiały prasowe

Stephen Dunlevy to kaskader i koordynator pracujacy przy serii John Wick. Z okazji premiery cyfrowej filmu John Wick 4 w USA portal screenrant.com spotkał się z nim, by go wypytać nie tylko o ciekawostki z planu tego widowiska, ale o pracę przy spin-offie zatytułowanym Ballerina.

Ballerina - balet ważny dla walk?

Dunlevy podkreśla, że przy kreowaniu scen walk chcieli jak najbardziej odcinać się od bezpośredniego nawiązania do baletu. Mają świadomość, że bohaterka jest baleriną, więc trenuje balet, ale nie chcieli wprowadzać do scen piruetów i tym podobnych rzeczy. Sam balet ma dla nich inne znaczenie w związku z walkami.

- One uczą się baletu, ponieważ poprzez to uczą się determinacji i nabierają twardego charakteru, które pozwalają im tworzyć fizyczność do przetrwania samego baletu. Tak podeszliśmy do tego w kwestii tego świata. Chodzi o twardość charakteru i determinację, by działać dalej nawet w momencie, gdy paznokcie od stóp odpadają i krwawisz czy uszkodziłaś kostkę. Musisz to obandażować i iść dalej. Na tym się skupiliśmy w kwestii związku ze scenami walk.

Ana de Armas gra główną rolę. Len Wiseman stoi za kamerą. Premiera w kinach w 2024 roku.