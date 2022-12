Ballerina - kolejna postać z Johna Wicka powróci w spin-offie

fot. Lionsgate

Ballerina będzie spin-offem do serii John Wick, którego szczegóły fabularne są trzymane na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że bohaterką produkcji jest młoda kobieta o zabójczych umiejętnościach, w którą wcieli się Ana de Armas. Wykorzystuje swoje zdolności, aby zemścić się za śmierć swojej rodziny, której członkowie zostali zamordowani przez płatnych zabójców.

W spin-offie powrócą gwiazdy serii, między innymi Keanu Reeves i Ian McShane. Pierwszy z nich wcieli się ponownie w postać Johna Wicka, emerytowanego, legendarnego zabójcy na zlecenie, który kierowany zemstą zostaje zmuszony do powrotu do zawodu. Natomiast McShane po raz kolejny zagra Winstona, menadżera hotelu Continental, schronienia dla płatnych zabójców. Teraz dowiadujemy się o powrocie kolejnej znanej postaci - Lance Reddick powróci jako Charon, pracownik hotelu. Aktor w swojej roli pojawił się we wszystkich dotychczasowych odsłonach serii John Wick. Reżyserem produkcji jest Len Wiseman, natomiast za scenariusz odpowiada Shay Hatten.

Data premiery nie jest znana.