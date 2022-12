Rycerze Zodiaku - zwiastun filmu. Aktorska adaptacja kultowego anime w reżyserii Tomka Bagińskiego

fot. screen z YouTube

Rycerze Zodiaku to aktorski film, będący adaptacją kultowych mangi i anime. Za reżyserię produkcji odpowiada Tomasz Bagiński. W końcu do sieci trafiła pierwsza zapowiedź widowiska. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Oryginał opowiada o wojownikach, którzy swoją moc czerpią ze zbroi reprezentujących różne konstelacje gwiazd. Razem stają do walki w obronie bogini Ateny przed innymi bogami, którzy pragną podbić Ziemię. W filmie główny bohater, Seiya, to chłopak z ulicy, który odkrywa w sobie mistyczną energię znaną jako Cosmo. Wyrusza w podróż, aby zdobyć legendarną zbroję Pegaza i stanąć do walki o los Sienny, dziewczyny, która stara się kontrolować swoją boską moc.

Rycerze Zodiaku - zwiastun

W obsadzie filmu znajdują się między innymi Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco i Mark Dacascos. Za większość scenariusza odpowiadają Josh Campbell i Matt Stuecken (Cloverfield Lane 10). Choreografię walk stworzył natomiast Andy Cheng, który pracował przy filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.