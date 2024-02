Ballerina - dlaczego spin-off Johna Wicka został opóźniony? Aktor wyjaśnia

fot. Summit Entertainment // Thunder Road Pictures

Ballerina została przesunięta aż na lato 2025 roku. Wówczas mówiło się nieoficjalnie, że powodem jest chęć nakręcenia więcej akcji, by było to wszystko zgodne i na poziomie franczyzy John Wick. Ian McShane, który w filmie powraca jako Winston, w programie The One Show to potwierdził.

Ballerina opóźniona

Ian McShane potwierdził, że powodem jest chęć dokręcenia dodatkowych scen akcji, aby film bardziej pasował do stylu franczyzy John Wick.

- To nie dokrętki, to nowe sceny. Będą je kręcić do Balleriny, która jest spin-offem Johna Wicka z Aną de Armas. Chodzi o to, że muszą chronić franczyzę. Oczywiście tam zagrałem, kiedy to było? Jakiś rok temu nakręciliśmy Ballerinę, a potem oni to przeanalizowali. Chad Stahelski przyszedł, czyli facet stojący za filmami z Johna Wicka i podjął decyzję, że chcą, aby film był jeszcze lepszy. Muszą chroni franczyzę, bo Keanu też tutaj jest, a historia rozgrywa się pomiędzy Johnem Wickiem 3 i Johnem Wickiem 4.

Reżyserem Balleriny jest Len Wiseman, znany z serii Underworld. Najwyraźniej sam Chad Stahelski ze swoim kaskaderami pomogą przy nowych scenach.