Marvel pokaże najstraszniejszą wersję Hulka w historii. Oto zapowiedź mrocznego komiksu

Phillip Kennedy Johnson i Nic Klein w mrocznej serii Incredible Hulk z 2023 roku zwrócili wszystkie potwory z uniwersum Marvela przeciwko głównemu bohaterowi. Teraz wracają z nową dawką grozy dla czytelników. Pojawiła się zapowiedź pierwszego numeru ich nowego komiksu Infernal Hulk. Możecie zobaczyć ją poniżej.

Infernal Hulk - zapowiedź komiksu

Infernal Hulk

Phillip Kennedy Johnson i Nic Klein według oficjalnej strony Marvela zaprezentują najstraszniejszą wersję Hulka w historii komiksów. To dość śmiała zapowiedź. Komiks rozpocznie się tam, gdzie 30. numer Incredible Hulk skończył, czyli na epickim rewanżu Hulka z The Eldest, potężnym pierworodnym postaci znanej jako Mother of Horrors. Antagonista dosłownie rozerwał Bruce'a Bannera i Hulka, przywłaszczając sobie ciało zielonego giganta. W ten sposób powstał tytułowy Infernal Hulk, który jest dziesięć razy większym potworem niż pierwotna wersja, której już wszyscy się obawiali.

Jaki jest plan złoczyńcy? Pragnie ponownie pogrążyć świat w pradawnych sprzed lat, zamieniając superbohaterów w bestie z horrorów. Jednak niezłomny Bruce Banner, choć na pozór bezsilny, nie zamierza się poddawać. Zrobi wszystko, by pokrzyżować mu plany.