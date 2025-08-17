Przeczytaj w weekend
Marvel pokaże najstraszniejszą wersję Hulka w historii. Oto zapowiedź mrocznego komiksu

Pojawiła się zapowiedź pierwszego zeszytu Infernal Hulk, w którym zobaczymy całkiem nową wersję kultowego bohatera z komiksów Marvela. Zobaczcie sami.
Pojawiła się zapowiedź pierwszego zeszytu Infernal Hulk, w którym zobaczymy całkiem nową wersję kultowego bohatera z komiksów Marvela. Zobaczcie sami.
Infernal Hulk - zapowiedź komiksu  Fot. Marvel
Phillip Kennedy Johnson i Nic Klein w mrocznej serii Incredible Hulk z 2023 roku zwrócili wszystkie potwory z uniwersum Marvela przeciwko głównemu bohaterowi. Teraz wracają z nową dawką grozy dla czytelników. Pojawiła się zapowiedź pierwszego numeru ich nowego komiksu Infernal Hulk. Możecie zobaczyć ją poniżej. 

Infernal Hulk - zapowiedź komiksu 

Infernal Hulk

Infernal Hulk
Fot. Marvel Comics
Phillip Kennedy Johnson i Nic Klein według oficjalnej strony Marvela zaprezentują najstraszniejszą wersję Hulka w historii komiksów. To dość śmiała zapowiedź. Komiks rozpocznie się tam, gdzie 30. numer Incredible Hulk skończył, czyli na epickim rewanżu Hulka z The Eldest, potężnym pierworodnym postaci znanej jako Mother of Horrors. Antagonista dosłownie rozerwał Bruce'a Bannera i Hulka, przywłaszczając sobie ciało zielonego giganta. W ten sposób powstał tytułowy Infernal Hulk, który jest dziesięć razy większym potworem niż pierwotna wersja, której już wszyscy się obawiali.

Jaki jest plan złoczyńcy? Pragnie ponownie pogrążyć świat w pradawnych sprzed lat, zamieniając superbohaterów w bestie z horrorów. Jednak niezłomny Bruce Banner, choć na pozór bezsilny, nie zamierza się poddawać. Zrobi wszystko, by pokrzyżować mu plany. 

Źródło: Marvel.com

