Zachwycił widzów i zniknął z ekranu. Co stało się z aktorem ze Stranger Things?
Dacre Montgomery po przełomowej roli Billy'ego Hargrove'a w serialu Stranger Things zrobił sobie trzyletnią przerwę od aktorstwa. Dlaczego? I co ważniejsze – jakie są jego kolejne projekty?
Dacre Montgomery postanowił wycofać się z życia publicznego i spojrzeć trzeźwym okiem na swoją karierę, gdy poczuł, że jest „pchana w komercyjnym kierunku”. W rozmowie z portalem People wyjaśnił:
Dlaczego Dacre Montgomery zniknął z ekranu?
Sęk w tym, że aktor zawsze interesował się artystycznym kinem i to właśnie w nie chciał inwestować swój czas.
Aktor przyznał, że powrót do realizacji takich projektów, o jakich marzył, zajął mu pięć lat.
Dacre Montgomery - role po Stranger Things
W jakich projektach można zobaczyć aktora po roli w Stranger Things? Dacre Montgomery zagrał w filmie Went Up the Hill, który za granicą można zobaczyć już w wybranych kinach. Kolejny projekt, Dead Man’s Wire, ma zadebiutować 2 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Poza tym obsadzono go w Faces of Death od Daniela Goldhabera. Ostatnim tytułem na ten moment jest The Engagement Party, które będzie zarazem jego reżyserskim debiutem.
Źródło: Deadline
