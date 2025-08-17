Przeczytaj w weekend
Zachwycił widzów i zniknął z ekranu. Co stało się z aktorem ze Stranger Things?

Dacre Montgomery po przełomowej roli Billy'ego Hargrove'a w serialu Stranger Things zrobił sobie trzyletnią przerwę od aktorstwa. Dlaczego? I co ważniejsze –​ jakie są jego kolejne projekty?
Paulina Guz
Paulina Guz
Dacre Montgomery 
stranger things
Paulina Guz
Paulina Guz
Dacre Montgomery 
stranger things
billy stranger things Fot. Netflix
Dacre Montgomery postanowił wycofać się z życia publicznego i spojrzeć trzeźwym okiem na swoją karierę, gdy poczuł, że jest „pchana w komercyjnym kierunku”. W rozmowie z portalem People wyjaśnił:

Myślę, że w przypadku Stranger Things – jak w przypadku każdego innego dużego serialu Netflixa – to tak, jakbyś z dnia na dzień stracił całą swoją anonimowość. To było zarazem niesamowite i przytłaczające. Czułem wiele emocji na raz. Byłem naprawdę szczęśliwy i wdzięczny, że dostałem taką szansę od losu.

nullfot. Netflix

Dlaczego Dacre Montgomery zniknął z ekranu?

Sęk w tym, że aktor zawsze interesował się artystycznym kinem i to właśnie w nie chciał inwestować swój czas. 

Jednak jeśli chodzi o mnie, zawsze marzyłem, by pracować przy filmach artystycznych, zgłębiać to, jak daleko jestem w stanie posunąć się, jeśli chodzi o rozwój postaci, a także naprawdę zakochać się w opowieściach, w których biorę udział. Kiedy wyszło Stranger Things poczułem, że... naprawdę jestem popychany w komercyjnym kierunku – wyjawił Dacre Montgomery.

Aktor przyznał, że powrót do realizacji takich projektów, o jakich marzył, zajął mu pięć lat.

Musiałem całkowicie skręcić z drogi, która szła w przeciwnym kierunku, niż zamierzałem, a to wymaga czasu. Nie mogłem po prostu wygenerować sobie genialnej historii i reżysera. Teraz jednak czuję, że jestem w naprawdę dobrym miejscu, z kilkoma genialnymi filmami w drodze, które idealnie do mnie pasują i reprezentują to, gdzie chciałem się znaleźć.

nullFot. Materiały prasowe

Dacre Montgomery - role po Stranger Things 

W jakich projektach można zobaczyć aktora po roli w Stranger Things? Dacre Montgomery zagrał w filmie Went Up the Hill, który za granicą można zobaczyć już w wybranych kinach. Kolejny projekt, Dead Man’s Wire, ma zadebiutować 2 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Poza tym obsadzono go w Faces of Death od Daniela Goldhabera. Ostatnim tytułem na ten moment jest The Engagement Party, które będzie zarazem jego reżyserskim debiutem.

Źródło: Deadline

Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Co o tym sądzisz?
