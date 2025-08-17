Zachwycił widzów i zniknął z ekranu. Co stało się z aktorem ze Stranger Things?

Fot. Netflix

Dacre Montgomery postanowił wycofać się z życia publicznego i spojrzeć trzeźwym okiem na swoją karierę, gdy poczuł, że jest „pchana w komercyjnym kierunku”. W rozmowie z portalem People wyjaśnił:

Myślę, że w przypadku Stranger Things – jak w przypadku każdego innego dużego serialu Netflixa – to tak, jakbyś z dnia na dzień stracił całą swoją anonimowość. To było zarazem niesamowite i przytłaczające. Czułem wiele emocji na raz. Byłem naprawdę szczęśliwy i wdzięczny, że dostałem taką szansę od losu.

Sęk w tym, że aktor zawsze interesował się artystycznym kinem i to właśnie w nie chciał inwestować swój czas.

Jednak jeśli chodzi o mnie, zawsze marzyłem, by pracować przy filmach artystycznych, zgłębiać to, jak daleko jestem w stanie posunąć się, jeśli chodzi o rozwój postaci, a także naprawdę zakochać się w opowieściach, w których biorę udział. Kiedy wyszło Stranger Things poczułem, że... naprawdę jestem popychany w komercyjnym kierunku – wyjawił Dacre Montgomery.

Aktor przyznał, że powrót do realizacji takich projektów, o jakich marzył, zajął mu pięć lat.

Musiałem całkowicie skręcić z drogi, która szła w przeciwnym kierunku, niż zamierzałem, a to wymaga czasu. Nie mogłem po prostu wygenerować sobie genialnej historii i reżysera. Teraz jednak czuję, że jestem w naprawdę dobrym miejscu, z kilkoma genialnymi filmami w drodze, które idealnie do mnie pasują i reprezentują to, gdzie chciałem się znaleźć.

Dacre Montgomery - role po Stranger Things

W jakich projektach można zobaczyć aktora po roli w Stranger Things? Dacre Montgomery zagrał w filmie Went Up the Hill, który za granicą można zobaczyć już w wybranych kinach. Kolejny projekt, Dead Man’s Wire, ma zadebiutować 2 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Poza tym obsadzono go w Faces of Death od Daniela Goldhabera. Ostatnim tytułem na ten moment jest The Engagement Party, które będzie zarazem jego reżyserskim debiutem.