Terence Stamp nie żyje. Wybitny aktor i generał Zod zmarł w wieku 87 lat

Terence Stamp to aktor, który przez dekady pojawiał się na ekranie w wielu wielkich, a czasem niedocenionych rolach. To on jako pierwszy w kinie pokazał w roli generała Zoda, że można stawić czoła Supermanowi i nie być od razu skazanym na porażkę.
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Generał Zod - Terrance Stamp fot. materiały prasowe
Terence Stamp nie żyje. Reuters poinformował o śmierci 87-letniego aktora, publikując oświadczenie jego rodziny. Stamp zmarł w niedzielne przedpołudnie, 17 sierpnia 2025 roku.

- Pozostawia za sobą niezwykłą twórczość, zarówno jako aktor, jak i scenarzysta, która będzie nadal poruszać i inspirować ludzi przez kolejne lata. W tym czasie prosimy o prywatność.

Kariera Terence’a Stampa

Już od debiutu zwracał uwagę jako aktor. Zagrał w 1962 roku w filmie Billy Budd – rola, która przyniosła mu Złoty Glob dla nowej gwiazdy oraz nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Zasłynął jako kultowy czarny charakter – generał Zod – będący przeciwnikiem Supermana w filmach Superman (1978) oraz Superman II (1980).

fot. Dovemead Films // Film Export A.G. // International Film Production - Terrance Stamp jako Generał Zod

W jego karierze znalazły się również takie tytuły jak: Z dala od zgiełku (1967), Wall Street (1987), Młode strzelby (1988), The Real McCoy (1993), Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo (1999), Nawiedzony dwór (2003), Walkiria (2008) oraz Ostatnia noc w Soho (2021).

Wybitną rolą była też jego kreacja w Priscilla, królowa pustyni (1984), za którą otrzymał nominacje do BAFTA i Złotego Globa. Był również przewidziany do udziału w planowanej kontynuacji tego filmu, będącej obecnie w fazie preprodukcji.

Ostatnią jego rolą pozostaje występ w Ostatniej nocy w Soho z 2021 roku.

Źródło: deadline.com

