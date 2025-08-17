Przeczytaj w weekend
Czy Elizabeth Olsen zostanie zastąpiona? Oto plany na Scarlet Witch w MCU

Pojawiła się nowa plotka na temat losów Scarlet Witch. Czy Elizabeth Olsen​ nadal będzie grać bohaterkę, czy może Marvel planuje ją zastąpić i wprowadzić nową wersję postaci? Scooper daje jasną odpowiedź.
Pojawiła się nowa plotka na temat losów Scarlet Witch. Czy Elizabeth Olsen​ nadal będzie grać bohaterkę, czy może Marvel planuje ją zastąpić i wprowadzić nową wersję postaci? Scooper daje jasną odpowiedź.
Paulina Guz
Tagi:  scarlet witch 
elizabeth olsen
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Scarlet Witch Marvel
Już wcześniej pojawiły się przecieki, jak będzie wyglądać MCU po nadchodzącym widowisku Avengers: Secret Wars. Według ostatnich z nich kilka kluczowych postaci zostanie obsadzonych ponownie, na przykład Kapitan Ameryka i Iron Man, gdy inne, w tym Thor, nadal będą grane przez tych samych aktorów. 

Więc na ten temat: Avengers: Secret Wars zresetuje filmowe uniwersum Marvela. Nowe szczegóły

Czy Elizabeth Olsen wróci jako Scarlet Witch?

Według znanego scoopera Alexa Pereza z The Cosmic Circus w tej drugiej grupie znajdzie się ulubienica fanów, Scarlet Witch. To by znaczyło, że Elizabeth Olsen nadal będzie grać wiedźmę i w związku z tym możemy spodziewać się, że wróci na ekran po Avengers: Secret Wars.

Z jednej strony, byłoby to zrozumiałe, ponieważ widzowie uwielbiają Elizabeth Olsen w tej roli i są zdania, że nie dostali jeszcze satysfakcjonującego zakończenia jej historii. Wiele osób liczy chociażby na jej ponowne spotkanie z Białym Visionem. Z drugiej strony, to mogła być szansa, by wprowadzić do uniwersum trochę inną wersję Scarlet Witch — mutantki i nastoletniej córki Magneto z komiksów.

Co sądzicie na temat tej plotki? Czekacie na powrót Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch, a może chcielibyście jakiegoś powiewu świeżości? Dajcie znać! Czekamy na Wasze komentarze. 

Scarlet Witch - ciekawostki na temat postaci

Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. W swoim debiutanckim zeszycie The X-Men #4 była członkinią Brotherhood of Evil Mutants. Pomagała wraz z bratem złoczyńcy Magneto w walce z X-Menami. Dopiero później dostała drugą szansę od Avengersów i odkupiła swoje winy.

Scarlet Witch – ciekawostki
For. Marvel Comics
Źródło: comicbookmovie.com

