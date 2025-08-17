Czy Elizabeth Olsen zostanie zastąpiona? Oto plany na Scarlet Witch w MCU
Pojawiła się nowa plotka na temat losów Scarlet Witch. Czy Elizabeth Olsen nadal będzie grać bohaterkę, czy może Marvel planuje ją zastąpić i wprowadzić nową wersję postaci? Scooper daje jasną odpowiedź.
Pojawiła się nowa plotka na temat losów Scarlet Witch. Czy Elizabeth Olsen nadal będzie grać bohaterkę, czy może Marvel planuje ją zastąpić i wprowadzić nową wersję postaci? Scooper daje jasną odpowiedź.
Już wcześniej pojawiły się przecieki, jak będzie wyglądać MCU po nadchodzącym widowisku Avengers: Secret Wars. Według ostatnich z nich kilka kluczowych postaci zostanie obsadzonych ponownie, na przykład Kapitan Ameryka i Iron Man, gdy inne, w tym Thor, nadal będą grane przez tych samych aktorów.
Więc na ten temat: Avengers: Secret Wars zresetuje filmowe uniwersum Marvela. Nowe szczegóły
Czy Elizabeth Olsen wróci jako Scarlet Witch?
Według znanego scoopera Alexa Pereza z The Cosmic Circus w tej drugiej grupie znajdzie się ulubienica fanów, Scarlet Witch. To by znaczyło, że Elizabeth Olsen nadal będzie grać wiedźmę i w związku z tym możemy spodziewać się, że wróci na ekran po Avengers: Secret Wars.
Z jednej strony, byłoby to zrozumiałe, ponieważ widzowie uwielbiają Elizabeth Olsen w tej roli i są zdania, że nie dostali jeszcze satysfakcjonującego zakończenia jej historii. Wiele osób liczy chociażby na jej ponowne spotkanie z Białym Visionem. Z drugiej strony, to mogła być szansa, by wprowadzić do uniwersum trochę inną wersję Scarlet Witch — mutantki i nastoletniej córki Magneto z komiksów.
Co sądzicie na temat tej plotki? Czekacie na powrót Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch, a może chcielibyście jakiegoś powiewu świeżości? Dajcie znać! Czekamy na Wasze komentarze.
Scarlet Witch - ciekawostki na temat postaci
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1994, kończy 31 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1943, kończy 82 lat
ur. 1977, kończy 48 lat