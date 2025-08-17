Czy Elizabeth Olsen zostanie zastąpiona? Oto plany na Scarlet Witch w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już wcześniej pojawiły się przecieki, jak będzie wyglądać MCU po nadchodzącym widowisku Avengers: Secret Wars. Według ostatnich z nich kilka kluczowych postaci zostanie obsadzonych ponownie, na przykład Kapitan Ameryka i Iron Man, gdy inne, w tym Thor, nadal będą grane przez tych samych aktorów.

Czy Elizabeth Olsen wróci jako Scarlet Witch?

Według znanego scoopera Alexa Pereza z The Cosmic Circus w tej drugiej grupie znajdzie się ulubienica fanów, Scarlet Witch. To by znaczyło, że Elizabeth Olsen nadal będzie grać wiedźmę i w związku z tym możemy spodziewać się, że wróci na ekran po Avengers: Secret Wars.

Z jednej strony, byłoby to zrozumiałe, ponieważ widzowie uwielbiają Elizabeth Olsen w tej roli i są zdania, że nie dostali jeszcze satysfakcjonującego zakończenia jej historii. Wiele osób liczy chociażby na jej ponowne spotkanie z Białym Visionem. Z drugiej strony, to mogła być szansa, by wprowadzić do uniwersum trochę inną wersję Scarlet Witch — mutantki i nastoletniej córki Magneto z komiksów.

Co sądzicie na temat tej plotki? Czekacie na powrót Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch, a może chcielibyście jakiegoś powiewu świeżości? Dajcie znać! Czekamy na Wasze komentarze.

Scarlet Witch - ciekawostki na temat postaci