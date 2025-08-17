Fan chciał kontynuacji serialu. Miał dość czekania, więc sam ją zrobił - oto efekty

Źródło: ORXA (strona twórcy na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=yU-SVy0k7Sc)

Pojawiła się nowa zapowiedź Euclydia Rises. To fanowski spin-off popularnej animacji Wodogrzmoty Małe, który rozgrywa się w alternatywnym uniwersum i opiera na koncepcie zamiany ról: Bill i Ford zamienią się miejscami z powodu ważnych wydarzeń z przeszłości, przez co pierwszy z nich jest „śmiertelnikiem” w świecie Euclydia, a drugi "bogiem", który go oświeci.

Twórcą świata Euclydia Rises jest użytkownik kiedyś znanym pod pseudonimem Orxinus, a teraz ORXA. Oficjalnie zaczął dzielić się informacji o swoim pomyśle 25 września 2024 roku. Jest rysownikiem, a animację poprzedzały komiksy jego autorstwa. Głosu postaciom użycza XanaduCross.

Euclydia Rises - zapowiedź

Poniżej możecie znaleźć zapowiedź fanowskiego spin-offa Wodogrzmotów Małych. Poza tym informacje o tym świecie możecie znaleźć na Tumblrze autora.

Wodogrzmoty małe - co z oficjalną kontynuacją?

Gdy fani korzystają z okazji, aby tworzyć w tym świecie własne historie, w zeszłym roku pojawiła się dobra informacja dla osób, którzy mają nadzieję na oficjalny powrót Wodogrzmotów małych. Meredith Roberts, wiceprezes ds. animacji w Disney Branded Television, oświadczyła, że obecnie trwają na ten temat rozmowy z twórcą serialu, Alexem Hirschem.

Jesteśmy w trakcie rozmów z Alexem. Zamierza wydać wspólnie z Disneyem książkę na temat swojego projektu. I robimy też krótkometrażówki. Dlatego: nigdy nie mów nigdy — powiedziała Roberts, dając fanom nadzieję na oficjalną kontynuację.