Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Sequel Supermana leci do nas z prędkością światła. James Gunn ma już gotową fabułę

Superman dopiero co wszedł na ekrany, a James Gunn już ukończył prace nad fabułą sequelu. Widać, że ten projekt go ekscytuje i zapowiada, że pojawi się wcześniej niż później.
Reklama
placeholder

Superman dopiero co wszedł na ekrany, a James Gunn już ukończył prace nad fabułą sequelu. Widać, że ten projekt go ekscytuje i zapowiada, że pojawi się wcześniej niż później.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  superman 
james gunn
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  superman 
james gunn
Superman Warner Bros.
Reklama

James Gunn niedawno ujawnił, że podczas trasy promocyjnej Supermana zaczął pracę nad nowym filmem z Davidem Corenswetem w roli Człowieka ze stali. Szczególy chciał jednak zachować w tajemnicy. Nie wiemy więc, czy będzie to standardowy sequel. Teraz jednak filmowiec w rozmowie z portalem Collider podzielił się nowymi szczegółami na temat projektu. Wygląda na to, że już zakończył pracę nad fabułą i zaczyna planować zdjęcia. 

Sequel Supermana leci do nas z prędkością światła

Treatment jest ukończony w stu procentach. W moim przypadku są one zawsze bardzo intensywne: przygotowuję 60-stronicowy dokument z dialogami i wszystkim innym, a potem przekształcam go w scenariusz. Planujemy teraz, kiedy zaczniemy zdjęcia. Będzie to znacznie prędzej niż później. 

Treatment, o którym mówi James Gunn, to dokument podsumowujący historię filmu, który przygotowuje się przed napisaniem pełnego scenariusza. Zawiera bardziej prozaiczną wersję fabuły, opisy postaci i wskazuje na ogólny ton produkcji. Tego słowa używamy również w Polsce. 

DCU - nadchodzące filmy 

Jakie inne filmy DCU są już w planach oprócz sequela Supermana? Prawdopodobnie najwcześniej zobaczymy solowy film o Supergirl z gwiazdą Rodu smoka w roli głównej. Później chociażby Wonder Woman. Pełną listę filmów znajdziecie w poniższej galerii.

„Supergirl”

arrow-left
„Supergirl” - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
Fot. DC Studios
arrow-right

Źródło: Variety

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Supergirl: Woman of Tomorrow
Oglądaj TERAZ Supergirl: Woman of Tomorrow Przygodowy

7,5

2025
Zobacz w kinie Superman Sci-Fi
Powiązane osoby

David Corenswet

David Corenswet image

James Gunn

James Gunn image

Najnowsze

1 Infernal Hulk - zapowiedź komiksu 
-

Marvel pokaże najstraszniejszą wersję Hulka w historii. Oto zapowiedź mrocznego komiksu

2 Euclydia Rises (fanowski spin-off serialu Wodogrzmoty małe)
-

Fan chciał kontynuacji serialu. Miał dość czekania, więc sam ją zrobił - oto efekty

3 billy stranger things
-

Zachwycił widzów i zniknął z ekranu. Co stało się z aktorem ze Stranger Things?

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Daredevil: Odrodzenie - czy 2. sezon będzie ostatnim? Charlie Cox czeka na film ze Spider-Manem

5 Śnieżka 2025
-

Gal Gadot szczerze o porażce Śnieżki. Podaje przyczynę porażki i opowiada o pracy z Rachel Zegler

6 Avengers: Wojna bez granic
-
Plotka

Avengers: Secret Wars zresetuje filmowe uniwersum Marvela. Nowe szczegóły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s35e01

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ebon Moss-Bachrach
Ebon Moss-Bachrach

ur. 1978, kończy 47 lat

Taissa Farmiga
Taissa Farmiga

ur. 1994, kończy 31 lat

Leszek Lichota
Leszek Lichota

ur. 1977, kończy 48 lat

Robert De Niro
Robert De Niro

ur. 1943, kończy 82 lat

Natasza Urbanska
Natasza Urbanska

ur. 1977, kończy 48 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV