Sequel Supermana leci do nas z prędkością światła. James Gunn ma już gotową fabułę
Superman dopiero co wszedł na ekrany, a James Gunn już ukończył prace nad fabułą sequelu. Widać, że ten projekt go ekscytuje i zapowiada, że pojawi się wcześniej niż później.
Superman dopiero co wszedł na ekrany, a James Gunn już ukończył prace nad fabułą sequelu. Widać, że ten projekt go ekscytuje i zapowiada, że pojawi się wcześniej niż później.
James Gunn niedawno ujawnił, że podczas trasy promocyjnej Supermana zaczął pracę nad nowym filmem z Davidem Corenswetem w roli Człowieka ze stali. Szczególy chciał jednak zachować w tajemnicy. Nie wiemy więc, czy będzie to standardowy sequel. Teraz jednak filmowiec w rozmowie z portalem Collider podzielił się nowymi szczegółami na temat projektu. Wygląda na to, że już zakończył pracę nad fabułą i zaczyna planować zdjęcia.
Sequel Supermana leci do nas z prędkością światła
Treatment, o którym mówi James Gunn, to dokument podsumowujący historię filmu, który przygotowuje się przed napisaniem pełnego scenariusza. Zawiera bardziej prozaiczną wersję fabuły, opisy postaci i wskazuje na ogólny ton produkcji. Tego słowa używamy również w Polsce.
DCU - nadchodzące filmy
Jakie inne filmy DCU są już w planach oprócz sequela Supermana? Prawdopodobnie najwcześniej zobaczymy solowy film o Supergirl z gwiazdą Rodu smoka w roli głównej. Później chociażby Wonder Woman. Pełną listę filmów znajdziecie w poniższej galerii.
Źródło: Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1994, kończy 31 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1943, kończy 82 lat
ur. 1977, kończy 48 lat