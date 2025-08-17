Sequel Supermana leci do nas z prędkością światła. James Gunn ma już gotową fabułę

Warner Bros.

James Gunn niedawno ujawnił, że podczas trasy promocyjnej Supermana zaczął pracę nad nowym filmem z Davidem Corenswetem w roli Człowieka ze stali. Szczególy chciał jednak zachować w tajemnicy. Nie wiemy więc, czy będzie to standardowy sequel. Teraz jednak filmowiec w rozmowie z portalem Collider podzielił się nowymi szczegółami na temat projektu. Wygląda na to, że już zakończył pracę nad fabułą i zaczyna planować zdjęcia.

Sequel Supermana leci do nas z prędkością światła

Treatment jest ukończony w stu procentach. W moim przypadku są one zawsze bardzo intensywne: przygotowuję 60-stronicowy dokument z dialogami i wszystkim innym, a potem przekształcam go w scenariusz. Planujemy teraz, kiedy zaczniemy zdjęcia. Będzie to znacznie prędzej niż później.

Treatment, o którym mówi James Gunn, to dokument podsumowujący historię filmu, który przygotowuje się przed napisaniem pełnego scenariusza. Zawiera bardziej prozaiczną wersję fabuły, opisy postaci i wskazuje na ogólny ton produkcji. Tego słowa używamy również w Polsce.

DCU - nadchodzące filmy

