Barbie przekracza miliard dolarów w box office. Oppenheimer, Meg 2 i Wojownicze żółwie ninja z dobrym wynikami

Box Office w Ameryce Północnej wraca do przedpandemicznych wyników. Według danych w okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku osiągnięto 6 mld dolarów wpływów. Jest to wynik o 22% większy niż w 2022 roku. Suma przychodów wszystkich filmów w weekend wyniosła 178 mln dolarów. To czwarty raz w historii amerykańskiego box office aż cztery filmy przekroczyły 25 mln dolarów. Ostatni raz taka sytuacja była w 2018 roku podczas święta Dziękczynienia. Nie jest to tylko więc efekt popularności Barbie i Oppenhemera. Do tego pobito rekord największych wpływów pierwszego weekendu sierpnia o 20%. Poprzedni został ustalony w sierpniu 2019 roku i łączne wpływy wynosiły 148,99 mln dolarów.

Barbie - box office

W trzecim weekendzie Barbie zbiera w Ameryce Północnej 53 mln dolarów i zajmuje pierwsze miejsce bez problemu pokonując konkurencję. Do tej pory na tym rynku ma 459,4 mln dolarów. Na świecie zbiera świetne 74 mln dolarów (razem 572,1 mln dolarów). Sumując z wpływami ze świata film oficjalnie przekracza miliard dolarów, mając na koncie 1 mld 30 mln dolarów.. Tym samym staje się drugą produkcją w 2023 roku obok Super Mario Bros, która ten pułap przekracza. Jest to pierwszy film w historii kina wyreżyserowany w pełni przez kobietę, który trafia do klubu miliarderów.

Meg 2 - box office

O kolejne miejsce była zażarta walka i nieoczekiwanie wygrywa ją Meg 2: Głębia z wynikiem 30 mln dolarów. Udało się więc przewyższyć prognozy, które po kiepskich recenzjach były fatalne. O wiele lepiej film radzi sobie na świecie, zbierając 112 mln dolarów z 75 krajów (w tym świetne 53,1 mln dolarów z Chin). Sumując, na koncie 142 mln dolarów przy 130 mln dolarów budżetu.

Oppenheimer - box office

Oppenheimer zamyka podium z równie świetnym wynikiem 28,7 mln dolarów (razem 228,5 mln dolarów). Sumując z wpływami ze świata ma on koncie 552,9 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - box office

Choć Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos debiutuje na miejsce czwartym to wynik finansowy 28 mln dolarów jest uznawany za dobry start. Z pokazami przedpremierowy ma na koncie 43 mln dolarów przy budżecie zaledwie 70 mln dolarów. Na ten moment wyniki ze świata nie są znane.