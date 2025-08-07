placeholder
Spider-Man 4 - głównym złoczyńcą będzie samuraj? Nowe zdjęcia z planu!

Kim będzie wróg Spider-Mana? Nowe doniesienia są bardziej konkretne niż dotychczas i sugerują postać nietypową, niezwiązaną bezpośrednio z Pajączkiem w komiksach. Spider-Man 4 może zaskoczyć wyborem głównego złoczyńcy.
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Brand New Day MCU
Adam Siennica
Adam Siennica
Silver Samurai fot. materiały prasowe
Monica Avitto pracuje przy filmie Spider-Man 4 jako osoba odpowiedzialna za tworzenie rekwizytów do kostiumów. W mediach społecznościowych podzieliła się tzw. tablicą inspiracji, która ma oddawać charakter głównego złoczyńcy tej historii. Jak możecie zobaczyć w tweecie, dominuje tam estetyka związana z kulturą samurajów. Intrygujące! Szczególnie że niedługo później Avitto usunęła wpis, najwyraźniej zdając sobie sprawę, że zdradziła zbyt wiele.

Spider-Man 4 – kto jest głównym złoczyńcą?

Wcześniej pojawiały się plotki, że głównymi przeciwnikami Spider-Mana będą Silver Samurai i Viper, a teraz portal Cosmic Circus ponownie o nich wspomina w kontekście nowych przecieków. Gdy te informacje pojawiły się po raz pierwszy, wielu w nie nie wierzyło — w końcu to postacie kojarzone raczej z X-Menami, szczególnie z Wolverinem. Silver Samurai i Viper wystąpili razem m.in. w filmie Wolverine.

Po publikacji tablicy inspiracji przez Avitto wygląda na to, że wcześniejsze plotki mogą się potwierdzić. Jeśli rzeczywiście to Silver Samurai ma być głównym antagonistą w Spider-Manie 4, to decyzja ta może zaskoczyć fanów — to postać z zupełnie innego świata niż Spider-Man, co sprawia, że trudno przewidzieć, jaką historię szykują twórcy. Silver Samurai to japoński mutant i mistrz szermierki, znany z charakterystycznej srebrnej zbroi samuraja i katany, którą potrafi naładować energią tachionową, dzięki czemu może przecinać niemal wszystko

Na razie jednak – to nadal tylko niepotwierdzona informacja.

Ponadto, według doniesień Daniela Richtmana – które często się potwierdzają – w filmie pojawią się także pomniejsi złoczyńcy. Jak dotąd oficjalnie potwierdzono jedynie udział Michaela Mando w roli Maca Gargana, znanego również jako Scorpion. Ponadto mamy zobaczyć Tombstone'a, Tarantulę, Boomeranga (czytaj więcej o tej trójce w osobnym tekście) oraz Ramroda – pół-cyborga znanego z komiksów. 

Spider-Man 4 - nowe materiały z planu

Najnowsze zdjęcia i filmy z planu w Glasgow na początku galerii!

Spider-Man 4 - zdjęcia z planu

Spider-Man 4 - zdjęcia z planu
Źródło: Twitter / X
Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. Jon Bernthal powraca jako Punisher, a Zendaya i Jacob Batalon ponownie wcielą się w swoje role z poprzednich części, choć ich udział ma być tym razem mniejszy. Wiadomo, że w obsadzie znaleźli się również Mark Ruffalo jako Hulk oraz Sadie Sink w nieujawnionej jeszcze roli.

Film reżyseruje Destin Daniel Cretton (Shang-Chi). Premiera zaplanowana jest na lipiec 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

6,7

2013
Wolverine
Oglądaj TERAZ Wolverine Sci-Fi

