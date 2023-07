Barbenheimer opanował kina. Kolejne rekordy box office, drugi weekend to fenomen

Warner Bros./Universal

Fenomen Barbenheimera trwa w najlepsze i kina celebrują go jak tylko mogą. W Ameryce Północnej łącznie ten weekend zebrał ze wszystkich filmów (Barbie i Oppenheimer najwięcej oczywiście) kwotę 217,4 mln dolarów. Jest to nowy rekord, bo nigdy pod koniec lipca nie osiągnięto takich wpływów na rynku amerykańskim. Jests to wynik o 122% lepszy niż w 2022 roku oraz o 34% lepszy niż w rekordowym 2019 roku. Natomiast w porównaniu do rekordowego pierwszego weekend Barbenheimera jest to spadek o zaledwie 30%.

Barbie - box office

Drugi weekend dla Barbie na rynku w Ameryce Północnej to wynik w granicach 91-93 mln dolarów. Jest to najlepszy drugi weekend w historii istnienia studia Warner Bros. Do tej pory rekordzistą był Mroczny rycerz z 2008 roku z wynikiem 75,1 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku osiągnięto 351,4 mln dolarów.

Na świecie fenomen Barbie ma się bardzo dobrze, bo zanotowano zaledwie 32% spadku frekwencji w porównaniu do weekendu poprzedniego. Tym razem zebrano 122,2 mln dolarów z 69 rynków (razem ma 423,1 mln dolarów). Sumując na koncie zebrano 774,5 mln dolarów przy budżecie 125 mln dolarów. Miliard dolarów powinien zostać przekroczony w ciągu kilka dni.

Oppenheimer - box office

Oppenheimer w Ameryce Północnej notuje wynik na poziomie 46 mln dolarów. Jest to spadek w wysokości 44% w stosunku do pierwszego weekendu. Do tej pory zebrał 173,6 mln dolarów. Jest to jeden z najlepszych drugich weekendów w historii dla filmu z kategorią wiekową R (film nie wskazany dla osób poniżej 17 roku życia). Zarazem jet to najlepszy drugi weekend 2023 roku dla filmu z tą kategorią wiekową.

Produkcja Christophera Nolana radzi sobie na świecie wyśmienicie i lepiej niż w Ameryce Północnej. Film jest wyświetlany w 78 krajach, z których zbiera 72,4 mln dolarów (razem ma 226,3 mln dolarów) Jest to spadek w wysokości 26% w porównaniu do pierwszego weekendu. Sumując na koncie ma 400,4 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Nawiedzony dwór - box office

Nawiedzony dwór to największa premiera weekendu, która nie miała najmniejszych szans z Barbenheimerem. Film zebrał w Ameryce Północnej kwotę 24 mln dolarów. Jest to kwota gorsza niż przedpremierowe szacunki, które i tak zapowiadały marne otwarcie na poziomie 30 mln dolarów. Na świecie nie było lepiej, bo zaledwie 9,1 mln dolarów. Budżet na poziomie 150 mln dolarów oraz bardzo mieszane oceny widzów mówią jedno: to będzie wielka klapa finansowa Disneya. Eksperci są zgodni, że Barbenheimer to tylko część przyczyn wpływających na tak fatalne otwarcie. Złe recenzje krytyków i widzów tutaj przeważają.

Inna sprawa ma się z niskobudżetowym horrorem Talk to Me, który zbiera w Ameryce Północnej 10 mln dolarów. Fenomenalne recenzje widzów i krytyków zagwarantują sukces. Budżet to zaledwie 4,5 mln dolarów. Film jeszcze nie miał premiery na świecie.

