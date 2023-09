Barbie - jak kierownictwo Mattela zareagowało na scenariusz filmu?

Warner Bros.

Barbie, aktorski film o ukochanej lalce Mattela, stał się globalnym fenomenem. Zarobił już ponad miliard dolarów w box office, a widzowie cenią Gretę Gerwig za niesztampowe podejście do scenariusza. Jak się okazuje, kierownictwo Mattela miało podobną reakcję.

Barbie - reakcja Mattela na scenariusz

W nowym raporcie The New York Times ujawniono odpowiedź kierowników Mattela na 147-stronicowy scenariusz Gerwig i Noah Baumbacha. Szefowa Mattel Films, Robbie Brenner, porównała scenariusz do dzikiej przejażdżki. Natomiast szef Mattela, Ynon Kreiz, nazwał go "wyjątkowym".

- Czytałem wiele scenariuszy, ale ten jest tak inny. Jest wyjątkowy. Nie doznajesz często takiego uczucia w całej swojej karierze. Jest głęboki, prowokujący, niekonwencjonalny i fantazjujący. Spełnił moje wszelkie oczekiwania.

Kreiz zdradził też podczas konferencji technologicznej, że Mattel będzie mieć 125 mln dolarów zysku netto ze sprzedaży biletów do kin na film.

Barbie - o czym jest?

Lalka mieszkająca w 'Barbieland' odkrywa, że nie jest wystarczająco doskonała i wyrusza na prawdziwą przygodę.

Barbie - kiedy premiera online?

Na Playerze widnieje informacja, że Barbie pojawi się już 12 września 2023 roku. Jeszcze nie ma oficjalnej daty premiery filmu na HBO Max. Zapowiedziano, że nastąpi to jesienią 2023. Najprawdopodobniej chodzi o październik.