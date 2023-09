Barbie online - wiemy, kiedy premiera w Polsce na VOD. Gdzie oglądać?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Barbie online jeszcze we wrześniu. Wcześniej ogłoszono, że 12 września odbędzie się premiera światowa w VOD. Okazuje się, że tego dnia film też trafi do platform VOD w Polsce. Mowa o takich serwisach, w których zakupujemy dostęp do wersji cyfrowej za odpowiednią kwotę.

Barbie online - gdzie oglądać?

Platforma Player.pl potwierdziła, że już 12 września o północy film będzie dostępny do sprzedaży w serwisie. Na tę chwilę cena wersji cyfrowej nie jest znana. Informację o premierze potwierdziły też serwisy iTunes i Rakuten. Wszędzie film trafi 12 września.

Barbie - o czym jest film?

Lalka mieszkająca w 'Barbieland' zostaje wydalona za to, że nie jest wystarczająco doskonała i wyrusza na prawdziwą przygodę.

Barbie - box office

Komedia jest najbardziej kasowym filmem roku. Produkcja zebrała w box office do tej pory 1 mld 384,2 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów.

W dalszej przyszłości Barbie pojawi się też w HBO Max. Zapowiedziano, że nastąpi to jesienią, więc najprawdopodobniej w październiku.