Barbie online - dziś premiera w VOD - gdzie oglądać? Jaka cena?

fot. materiały prasowe

Reklama

Premiera Barbie w VOD odbyła się 12 września 2023 w godzinach porannych. Jest to premiera w serwisach, w których trzeba zapłacić za wykupienie wersji cyfrowej filmu. Do wyboru mamy więc zakup kopii cyfrowej na własność i na zawsze lub wypożyczenie jej na określony czas za mniejszą kwotę.

Barbie online - platformy, ceny

Barbie zadebiutowała w kilku platformach i - jak każdy duży tytuł - cena jest wyższa niż innych filmów. Tak to się prezentuje:

CANAL+ Premium - opcja wypożyczenia filmu na określony czas. Cena 49,99 zł.

Player - opcja wypożyczenia filmu na 48 godzin. Cena 40 zł.

Rakuten - wypożyczenie za 49,99 zł. Zakup wersji cyfrowej (HD, 4K) w cenie 69.99 zł.

Prime Video - wypożyczenie za 49,99 zł. Zakup wersji cyfrowej (HD 4K) w cenie 64,99 zł.

iTunes - wypożyczenie za 49,99 zł. Zakup wersji cyfrowej (HD, 4K) w cenie 64.99 zł.

Przypomnijmy, że Barbie to jeden z najbardziej kasowych filmów ostatnich lat. Do tej pory bije on rekordy popularnością w kinach i nie inaczej będzie na VOD. Zebrał on w box office 1 mld 403,7 mln dolarów z całego świata.

Zobacz także:

Wszystkie filmy z Ryanem Goslingiem – ranking

Sprawdźcie sami, które produkcje podbiły serca specjalistów. Czy film Barbie znalazł się w tym gronie?