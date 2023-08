Barbie najbardziej dochodowym filmem w historii Warner Bros. Kolejny rekord

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W oparciu o wyniki box office z poniedziałku Barbie przebija wynik filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II, który wynosił 1 mld 342 mln dolarów i staje się najbardziej dochodowym tytułem w historii Warner Bros. Niebawem też Barbie pobije rekord Super Mario Bros. Film, który wynosi 1 mld 360 mln dolarów i stanie się najbardziej dochodowym filmem 2023 roku. Według szacunków Barbie powinna bez problemu dobić do wyniku 1,5 mld dolarów przy budżecie 120 mln dolarów.

Barbie - box office Polska

Tak, jak wszędzie, tak i w Polsce Barbie pobiła wszelkie rekordy popularności. Jest to najpopularniejszy film w historii polskiego Warner Bros. Pobił tym samym Władcę Pierścieni. Do tej pory tytuł obejrzało 2,62 mln widzów.

A co z Oppenheimerem? Film Nolana nadal przewyższa oczekiwania. Niebawem dobije do 800 mln dolarów w skali globalnej. Mówi się, że okolice miliarda dolarów dla tej produkcji o budżecie 100 mln dolarów to pewniak.