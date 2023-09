Warner Bros. Discovery odczuwa skutki strajków: zysk będzie mniejszy od zakładanego; Barbie i tak napędza przepływ pieniędzy

Warner Bros.

Reklama

Firma Warner Bros. Discovery zaktualizowała swoje prognozy finansowe na 2023 rok. Z powodu trwających w Hollywood strajków aktorów i scenarzystów i wszystkich ich następstw zysk EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów) przedsiębiorstwa będzie o ok. 300-500 mln USD mniejszy od wcześniej zakładanego i ma ostatecznie ukształtować się w przedziale 10,5-11 mld USD.

Istotne jest to, że w opublikowanej w sierpniu poprzedniej prognozie przyjmowano, iż strajki mogą zakończyć się na początku września - teraz firma w swoim komunikacie odnosi się do tego wątku w następujący sposób:

Chociaż Warner Bros. Discovery wyraża nadzieję, że strajki wkrótce dobiegną końca, firma nie jest w stanie przewidzieć, kiedy ten moment dokładnie nastąpi. Ponieważ w chwili obecnej obie gildie (aktorów i scenarzystów - przyp. aut.) strajkują, zakładamy, że skutki finansowe tych strajków dla Warner Bros. Discovery utrzymają się do końca 2023 roku.

Przypomnijmy, że studio Warner Bros. niedawno zaktualizowało kalendarz premier filmowych na najbliższe miesiące; przesunięciu uległy daty premier takich produkcji jak Diuna 2, Godzilla x Kong: The New Empire czy Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów.

Co ciekawe, trwające strajki mają także pozytywne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa; z powodu ograniczenia kosztów produkcyjnych i marketingowych zwiększają się same przepływy pieniężne w obrębie firmy. W nowej prognozie przyjmuje się, że na koniec roku przekroczą one 5 mld USD - jeszcze miesiąc temu zakładano przedział 4,5-5 mld USD. Walny wpływ na ich zwiększenie ma przynosząca ogromne wpływy finansowe Barbie, która w globalnym box office zebrała już 1,384 mld USD.

Warner Bros. Discovery nie zmienia natomiast prognoz dotyczących swojego zadłużenia netto. Na koniec 2023 roku ma ono wynieść 4-krotność zysku EBITDA z ostatnich 12 miesięcy, a na koniec przyszłego roku - 2,5-3-krotność.

DCEU - ranking wszystkich filmów i seriali wg Rotten Tomatoes

15. Legion Samobójców (2016) - 26% pozytywnych opinii