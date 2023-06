Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - co się stało z Muttem? Film wyjaśnia brak syna Indy'ego

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Co się stało z Muttem Williamsem? Kontrowersyjny syn Indiany Jonesa pojawił się po raz pierwszy w widowisku Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. W 2008 roku była to postać krytykowana i przyrównana do Jar Jar Binksa z Gwiezdnych Wojen, więc nie było zaskoczeniem, że w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia się nie pojawia. Jednak poruszono kwestię, dlaczego go nie ma i co się z nim stało. Tę postać grał Shia LaBeouf.

Indiana Jones 5 - co się stało z Muttem?

W pewnym momencie Helena pyta Indianę Jonesa, co by zrobił, gdyby mógł wykorzystać tytułowy artefakt do cofnięcia się w czasie. Indy odpowiada jej, że cofnął by się do momentu, by powiedzieć Muttowi, aby nie zaciągał się do wojska. Wówczas zdradził jej, że Mutt zginął w wojnie w Wietnamie. Scena jest chwalona przez recenzentów za to, że jest jedną z najbardziej emocjonalnych i poruszających w filmie. To wydarzenie też doprowadziło do rozpadu małżeństwa Marion z Indianą.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia jest już wyświetlany na ekranach kin.