Barbie - zwiastun filmu. Margot Robbie, Krystyna Czubówna i nawiązanie do Odysei kosmicznej

Szczegóły fabuły nie są znane, ale Barbie to film na pewno niekonwencjonalny i fascynujący przez bardzo utalentowaną ekipę. Za reżyserię odpowiada nagradzana artystka Greta Gerwig, której filmy Lady Bird i Małe kobietki walczyły o najważniejsze nagrody, w tym Oscary. Do tego napisała też scenariusz razem z Noah Baumbachem, którego Historia małżeńska tworzona dla Netflixa również brała udział w wyścigu oscarowym, a wszyscy zachwalali wyjątkowe kino. Połączenie autorskich stylów oraz tematyka związana z Lalką Barbie, to coś, co na pewno interesuje widzów. Wreszcie więc otrzymaliśmy zwiastun, który pokazuje nam namiastkę tego, czego możemy się spodziewać. Nie brakuje nawet nawiązania do Odysei kosmicznej w reżyserii Stanleya Kubricka, co już wysyła nam pierwszy sygnał, że będzie to film nietypowy.

Margot Robbie gra Barbie, a Ryan Gosling wciela się w Kena. W obsadzie są także Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Simu Liu, Will Ferrell oraz Hari Nef. Zobaczcie zwiastun poniżej.

Barbie - zwiastun filmu

Narratorką jest Helen Mirren.

Barbie - zwiastun filmu po polsku

Narratorką jest Krystyna Czubówna. Tego się nie spodziewaliśmy!

Barbie - zdjęcia

Barbie

Zobacz także:

Barbie - premiera 21 lipca 2023 roku w kinach.