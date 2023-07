Barbie - co prawdziwy szef Mattela sądzi o roli Willa Ferrella?

fot. materiały prasowe

Barbie przedstawia losy tytułowej lalki, która w związku ze swoim kryzysem egzystencjalnym, musi opuścić różowy, plastikowy Barbieland i odwiedzić prawdziwy świat. W filmie Will Ferrell wciela się w nieco nikczemnego szefa Mattela, ukazanego w mocno humorystycznym tonie. Prawdziwy dyrektor firmy, Ynon Kreiz, wypowiedział się na temat tej roli.

Barbie - szef Mattela o roli Willa Ferrella

Oto, co Ynon Kreiz miał do powiedzenia na temat tej roli:

Zoolanderze - Jestem wielkim fanem Willa, odkąd wystąpił w. Jest dużo humoru i pomniejszania swoich zasług w Barbie. I akceptujemy to. Bierzemy nasze marki oraz to, co robimy, na poważnie. Ale nie bierzemy siebie zbyt poważnie.

Chociaż ta wypowiedź sugeruje, że film nie napotkał się ze sprzeciwem wobec podejścia do firmy, wcześniej doniesiono, że kierownicy Mattela byli w konflikcie z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem podczas kręcenia Barbie. Szczególnie Robbie, jako producentka i odtwórczyni głównej roli, była zdeterminowana, aby film był czymś więcej niż laurką dla marki Barbie. Z tego powodu doszło do sprzeczki między nią a przełożonymi firmy odnośnie niektórych elementów filmu. Ostatecznie szef Mattela przyleciał na plan, aby zainterweniować. Pomimo tej sytuacji, reżyserce Grecie Gerwig i Robbie udało się przekonać dyrektora firmy do swojej wizji.

