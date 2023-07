Barbie vs. Oppenheimer - to nie jedyny taki pojedynek w historii kina

Materiały prasowe

Studia filmowe wybierając datę premiery, starają się ustawić taki termin, aby ich produkcja nie nachodziła na inny duży tytuł, co mogłoby doprowadzić do kanibalizowania wyników w kasach kina. Zdarza się jednak, że w jeden premierowy weekend dochodzi do dwóch wielkich premier, które elektryzują widzów i tak będzie w przypadku 21 lipca, kiedy to widzowie będą musieli wybierać (lub wybrać się na dwa filmy w jeden weekend) między Barbie i filmem Christophera Nolana, Oppenheimer.

To oczywiście nie jest pierwsza taka sytuacja w branży. Już wcześniej mieliśmy wiele kultowych par, które rywalizowały ze sobą od tego samego momentu. Na portalu Screen Rant dodatkowo wyszczególniono, które produkcje wyszły z pojedynku zwycięsko. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Barbie i Oppenheimera, ale do tego momentu widzimy, że promocje obu filmów wzajemnie się napędzają i tworzonych jest wiele memów nazwanych Barbenheimer. Czy obie strony na tym skorzystają? Przekonamy się niebawem.

Barbie vs. Oppenheimer - inne pary filmów debiutujących tego samego dnia

Blade Runner vs. Coś - filmy zmierzyły się 25 czerwca 1982 roku. Dziś są to wielkie klasyki, ale wtedy nie osiągnęły szczególnie dobrych wyników finansowych. Blade Runner zarobił ponad 41 milionów dolarów na całym świecie, więc nieco ponad dwukrotnie więcej niż 19 milionów dolarów, które zarobił film Coś.