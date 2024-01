Barbie - Ryan Gosling i America Ferrera reagują na brak nominacji dla Grety Gerwig i Margot Robbie. Nie kryją rozczarowania

fot. materiały prasowe

Ogłoszono nominacje do Oscarów, które jak zwykle wywołały sporo kontrowersji. Szerokim echem odbił się fakt, że nie zostały wyróżnione: Margot Robbie za pierwszoplanową rolę w Barbie oraz Greta Gerwig za reżyserię tego filmu. Decyzja jest tak niezrozumiała, że nawet nominowani Ryan Gosling oraz America Ferrera nie kryli swojego rozczarowania.

Ryan Gosling o braku nominacji dla Grety Gerwig i Margot Robbie

Film Barbie może pochwalić się 8 nominacjami do Oscara, ale pominięcie głównej aktorki i reżyserki zaskoczyło negatywnie nawet Ryana Goslinga, który wydał obszerne oświadczenie. Najpierw podziękował za to wyróżnienie, dodając, że jest zaszczycony i dumny, że dostał je za rolę plastikowej lalki o imieniu Ken. Następnie wyraził swój żal, że ani Robbie ani Gerwig nie dostały nominacji za indywidualne osiągnięcia.

Nie ma Kena bez Barbie i nie ma filmu o Barbie bez Grety Gerwig i Margot Robbie, dwóch osób najbardziej odpowiedzialnych za ten historyczny i sławny na całym świecie film. Żadne wyróżnienie nie byłoby możliwe dla nikogo biorącego udział w filmie bez ich talentu, wytrwałości i geniuszu. Powiedzieć, że jestem rozczarowany faktem, że nie zostały nominowane w swoich kategoriach, byłoby niedopowiedzeniem.

Warto jednak dodać, że w rzeczywistości obie panie otrzymały nominacje do Oscara, ale w innych kategoriach. Greta Gerwig jest nominowana wraz z Noah Baumbachem za scenariusz adaptowany, a Margot Robbie jako producentka jest nominowana wraz z Davidem Hermanem, Tomem Ackerley i Robbiem Brennerem w kategorii dla Najlepszego filmu. Gosling przyznał, że cieszy się z powodu wyróżnienia do nagrody Ameriki Ferrery i pozostałych artystów, którzy pracowali nad tym przełomowym filmem. Na koniec dodał:

Na przekór wszystkiemu i mając tylko parę bezdusznych, skąpo ubranych i na szczęście pozbawionych krocza lalek, rozśmieszały nas, złamały nam serca, poruszyły kulturę i stworzyły historię. Ich praca powinna zostać doceniona wraz z innymi bardzo zasłużonymi nominowanymi.

America Ferrera o pominięciu w nominacjach Gerwig i Robbie

W kategorii dla Najlepszej drugoplanowej aktorki została wyróżniona America Ferrera za film Barbie. To dla niej pierwsza nominacja do Oscara, dlatego wciąż trudno jej w to uwierzyć. W rozmowie z Variety przyznała, że był moment, że myślała, że sobie to wyobraziła. Następnie zaczęły do niej spływać gratulacje m.in. od męża (Ryan Piers Williams) i koleżanek z planu Stowarzyszenie wędrujących dżinsów. Aktorka również powiedziała, że była niezwykle rozczarowana, że Gerwig i Robbie nie dostały nominacji.

Greta zrobiła prawie wszystko, co reżyser mógł zrobić, aby na to zasłużyć. Stworzyła ten świat i wzięła coś, co dla większości ludzi nie miało istotnego znaczenia i uczyniła z tego globalne zjawisko. To rozczarowujące, że nie widzimy jej na tej liście.

Aktorka z wielkim uznaniem opowiadała również o Robbie. Uważa, że to, co ona osiągnęła jako aktorka jest niewiarygodne.

Być może ludzie dali się zwieść myśleniu, że ta praca wydaje się łatwa, ale Margot jest magikiem jako aktorka przed kamerą, a zaszczytem w mojej karierze było bycie świadkiem jej niesamowitego występu. Wnosi do tej postaci mnóstwo serca, humoru, głębi, radości i zabawy. Dla mnie jest mistrzynią.

Na koniec dodała, że chciałaby zobaczyć więcej reżyserek na liście wyróżnionych za najlepsze filmy roku. Doceniła też różnorodność rasową aktorek wśród nominowanych do Oscara, gdzie nie zabrakło również przedstawicielki społeczności LGBT.

Stephen King niezadowolony z braku nominacji dla Grety Gerwig

Mistrz horrorów Stephen King też nie krył swojego rozczarowania z powodu nominacji do Oscarów. Na swoim koncie w serwisie X napisał, że "nominacje do Oscara i gusta filmowe w zasadzie się rozeszły". Wspomniał także o braku wyróżnienia dla Grety Gerwig wyrażając swoje zdziwienie.

Brak nominacji dla Grety Gerwig? Czy to rzeczywiście prawda?

