50 najlepszych seriali w historii. Bardziej miarodajnego rankingu nie będzie; top wszystkich topów

SciFi Universal/HBO/AMC

Reklama

Znamy już najlepsze seriale w historii - dziś to przekonanie nabiera zupełnie nowego, pełniejszego sensu. Chcemy Wam bowiem przedstawić zyskujące w ostatnich dniach olbrzymią popularność w mediach społecznościowych zestawienie, które skądinąd słusznie nazywane jest już "rankingiem wszystkich rankingów". To bez cienia wątpliwości najbardziej miarodajna lista najwybitniejszych małoekranowych produkcji wszech czasów.

Skąd taki wniosek? Wypływa on z prostego faktu, że w tworzeniu poniższego rankingu pod uwagę wzięto wszystkie najważniejsze internetowe zestawienia pokazujące najlepsze seriale w historii. Były to kolejno: średnia ocen danej produkcji z serwisu IMDb, liczba oddanych na tym portalu głosów, procent pozytywnych recenzji z Rotten Tomatoes, publikowany w tej samej witrynie poziom Audience Score, ogólne oceny krytyków i widzów z Metacritic oraz średnią ocen użytkowników następujących serwisów: The Movie Database, taste.io, Reelgood, JustWatch i hiszpańskojęzycznego FilmAffinity.

Każda z not, jeśli zachodziła taka potrzeba, została wstępnie przerobiona na skalę od 1 do 100 - później autorzy zsumowali wszystkie oceny, wybierając najlepsze seriale. Poniższa lista jest przepełniona arcydziełami i perełkami, choć zaskoczeń na niej nie brakuje. Dość powiedzieć, że Gra o tron znalazła się w ścisłej czołówce...

Najlepsze seriale w historii - TOP50

50. Justified: Bez przebaczenia (2010-2015); ogólna średnia ocen: 7,86/10

To będzie chyba dobra okazja, aby przypomnieć Wam opublikowaną 3 lata temu czołówkę zestawienia najlepszych seriali w historii według redakcji naEKRANIE.pl i wielki internetowy ranking szeregujący produkcje fantasy:

Najlepsze seriale wszech czasów wg naEKRANIE.pl

25. Altered Carbon (2018-2020)

Najlepsze seriale fantasy w historii

25. Koło czasu (2021 - nadal)