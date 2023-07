Barney - nowy film od producenta zabawek Mattel. Daniel Kaluuya w głównej roli

fot. materiały prasowe

Barney to następny w kolejce projekt amerykańskiego przedsiębiorstwa, które jest uznawane za największego producenta zabawek na świecie. Barbie to dopiero przedsmak tego, co Mattel Films ma w planach. Studio chce ruszyć z realizacją potężnej ilości filmów opartych na swoich zabawkach i własności intelektualnej. Teraz przyszła kolej na popularnego, fioletowego dinozaura. W nowym filmie główną gwiazdą będzie Daniel Kaluuya.

Barney - film dla dorosłych

Film aktorski będzie jednak odbiegał od znanej wersji dla najmłodszych. Barney i przyjaciele to edukacyjny i kreatywny program dla dzieci, z którego wizerunkiem zrywa nowy projekt. Różnica jest taka, że nadchodząca produkcja będzie skierowana do dorosłej widowni, skupiając się na problemach młodych dorosłych.

Producent Mattel Films, Kevin McKeon, wyznał, że nowe spojrzenie na Barneya jest "surrealistyczne" i w duchu filmów wyreżyserowanych przez Charliego Kaufmana i Spike'a Jonze'a. Jak sam stwierdził, produkcja ma być utrzymywana w charakterze studia A24.

Skłaniamy się raczej ku obawom milenialsów związanych z nieruchomością i faktem posiadania. Nie dostosowujemy treści do dzieci. To naprawdę sztuka dla dorosłych. Nie chodzi o to, że film ma kategorię wiekową R. On po prostu skupi się na niektórych próbach i udrękach bycia 30-latkiem, dorastania z Barneyem.

Na ten moment nie są znane szczegóły fabuły.