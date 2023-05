Based On A True Story - zwiastun serialu od producenta i scenarzysty The Boys. W głównej roli Kaley Cuoco

fot. materiały prasowe

Based On A True Story to nowy serial od stacji Peacock, który opowiada o agentce nieruchomości, byłej gwieździe tenisa i hydrauliku, którym nadarza się wyjątkowa okazja, aby wykorzystać amerykańską obsesję na punkcie prawdziwych zbrodni.

Producentem wykonawczym, showrunnerem i scenarzystą tego ośmioodcinkowego komediowego thrillera jest Craig Rosenberg, który znany jest z produkowania The Boys oraz Preacher, do których pisał też scenariusze. W głównych rolach występują Kaley Cuoco i Chris Messina. W obsadzie są również Tom Bateman, Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones i Li Jun Li.

W sieci pojawił się zwiastun Based On A True Story. W nim widzimy jak Ava Bartlett (Kaley Cuoco), prawdziwa maniaczka true story, jest świadkiem potencjalnego morderstwa w sąsiedztwie. W obliczu ciąży i piętrzących się rachunków, przekonuje męża Nathana (Messina) do rozpoczęcia podcastu o prawdziwych zbrodniach, w którym sami spróbują rozwiązać zagadkę morderstwa. Jednak sprawy zaczynają się komplikować, gdy Ava i Nathan coraz bardziej zbliżają się do zabójcy. Zobaczcie zapowiedź poniżej.

Based On A True Story - zwiastun

Based On A True Story - zdjęcia

Based On A True Story

Premiera wszystkich ośmiu odcinków Based On A True Story już 8 czerwca na Peacock w USA.