Origin of Species - Ana de Armas i Jude Law w obsadzie thrillera w reżyserii Rona Howarda

fot. materiały prasowe

Origin of Species to thriller oparty na dwóch różnych relacjach tej samej prawdziwej historii. Film opisywany jest jako mroczna, komiczna opowieść o morderstwie i przetrwaniu, osadzona wokół grupy eklektycznych postaci, które porzucają cywilizację i lecą na Galapagos. Wszyscy szukają odpowiedzi na to bezustannie palące pytanie, które nas wszystkich nęka: jaki jest sens życia?

Film wyreżyseruje Ron Howard na podstawie scenariusza Noah Pink (Tetris, Geniusz). W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Ana de Armas (Blondynka), Jude Law (Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a) i Daniel Brühl (Na Zachodzie bez zmian). Ponadto trwają rozmowy ze zdobywczynią Oscara za drugoplanową rolę w Dziewczynie z portretu - Alicią Vikander.

Produkcją zajmie się studio Imagine Entertainment Rona Howarda. Producentami są Brian Grazer i Karen Lunder. Projekt będzie sprzedawany podczas nadchodzących targów w Cannes.

Zdjęcia do Origin of Species mają ruszyć w czwartym kwartale 2023 roku w Queensland w Australii.