Netflix pracuje nad nowym serialem dla młodzieży pt. Bat Boy. Będzie to komediowy horror, którego twórcami są Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina) i Joe Tracz (One Piece). Będą też pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz Jimmym Gibbonsem i Gregiem D’Alessandro.

Tytułowa postać to pół-chłopiec, pół-nietoperz, którego historie były przedstawiane na pierwszej stronie tabloidu Weekly World News dostępnego w supermarketach w latach 90.

Netflix i Warner Bros.Television, które zajmą się produkcją odmówiły komentarza. Warto przypomnieć, że to nie jest pierwsza próba adaptacji Bat Boya, ponieważ już wcześniej historię przeniesiono na deski Off-Broadwayu. To przedstawienie nosiło tytuł Bat Boy: The Musical, które miało premierę w Los Angeles w 1997 roku.

Bat-Boy - fabuła

W adaptacji serialu o dorastaniu, tytułową postacią jest nastolatek o imieniu Bobby Bates. Z pomocą innych nastolatków Charismy i jej dziwnej siostry Olive, Bobby powraca do społeczeństwa po życiu w odosobnieniu na obrzeżach miasta w pozostałościach dawno porzuconego festynu. Kiedy Bobby zapisuje się do Cypressville High, wyrusza w podróż ku samopoznaniu, starając się znaleźć swoje miejsce wśród nowych rówieśników i społeczeństwa, próbując rozwiązać tajemnicę wyłaniającą się z bagien Florydy. Jednocześnie też prezentuje swoje pół-nietoperzowate rysy twarzy, ostre zęby i spiczaste uszy — ach, jest jeszcze mała kwestia jego potrzeby ludzkiej krwi. Pomyśl, Edward Nożycoręki spotyka coś w rodzaju Zaułka koszmarów.