Batgirl - nowe materiały z planu. Pierwsze spojrzenie na kostium superzłoczyńcy i pościg na motocyklu

Batgirl to nowa superbohaterska produkcja od HBO Max. Zdjęcia do serialu są kręcone w Glasgow i najnowsze materiały z planu dają pierwsze spojrzenie na kultowego złoczyńcę z komiksów DC - Firefly. Ten antagonista jest znany przede wszystkim z piromanii i w produkcji wciela się w niego Brendan Fraser. Nie wiadomo jednak czy poniżej widzimy aktora, czy może kaskadera. Na pierwszy rzut oka wydaje się za to, że jego przebranie jest inspirowane wersją postaci z serii gier Arkham Asylum. Oceńcie sami.

Batgirl - zdjęcia i wideo z planu. Kostium złoczyńcy

Firefly jest znany także jako Garfield Lynns. Nie wiemy jeszcze, co łączy bohatera z Barbarą Gordon. Na poniższych materiałach z planu widzimy nie tylko pierwsze spojrzenie na złoczyńcę znanego z komiksów DC, ale także jak Batgirl prowadzi pościg na swoim motocyklu. W superbohaterkę wciela się Leslie Grace, a na planie serialu HBO Max będą jej towarzyszyć między innymi Jacob Scipio i Ivory Aquino. J.K. Simmons ponownie zagra Jima Gordona.

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1498780616866807809

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1498782791424782340

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1498779197522812928

Czekacie na premierę Batgirl? Jak podoba wam się kostium Firefly? Dajcie znać w komentarzu.

