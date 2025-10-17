Reklama
Aktor z Batgirl ocenił skasowany film. Fanów ominęła znakomita produkcja?

Jacob Scipio, który zagrał w Batgirl, potwierdził, że miał okazję obejrzeć ten skasowany film. Sprawdźcie, jak ocenił produkcję oraz czy wierzy, że fani będą mieć jeszcze szansę go obejrzeć.
Magda Muszyńska
Tagi:  Batgirl 
ocena dc
12. Batgirl (2022) - film miał początkowo zadebiutować na HBO Max, potem mówiło się o premierze kinowej ze względu na dobre reakcje na pokazach testowych, ale po przyjściu Zaslava wszystko się zmieniło. Uznano prawdopodobnie, że 90 mln dolarów na streamingu się nie zwróci, natomiast film nie ma kinowego rozmachu i nie przejdzie na dużym ekranie. Raporty mówiły, że studio chce odpisać film od podatku, zwracając wszelkie koszty, a to jednocześnie oznacza, że nigdy Batgirl legalnie nie będzie dostępna. materiały prasowe
W sierpniu 2022 roku HBO Max, DC Films i Warner Bros. Discovery, ogłosiły, że nie planują wprowadzenia Batgirl do streamingu ze względu na cięcia kosztów i ponowne skupienie się na dystrybucji kinowej. Decyzja spotkała się z krytyką ze strony widzów oraz ludzi z branży, ponieważ ten wysokobudżetowy film był niemal ukończony. Zszokowani byli aktorzy oraz reżyserzy Adil El Arbi i Bilall Fallah. Natomiast współprezes DC Studios, Peter Safran, chwalił Davida Zaslava i jego zespół za to odważne posunięcie o anulowaniu produkcji, ponieważ mogła zaszkodzić DC.

Czytaj więcej: Batgirl walczy ze złoczyńcami. Jest wideo ze skasowanego filmu!

Batgirl była fenomenalnym filmem

Przypomnijmy, że do roli Batmana powrócił w tym filmie Michael Keaton. Z kolei w tytułową Batgirl (Barbarę Gordon) wcieliła się Leslie Grace, dla której mógł to być przełom w karierze. Jako gangster Anthony Bressi wystąpił Jacob Scipio, który w niedawnym wywiadzie dla The Direct zdradził, że miał okazję zobaczyć niemal ukończoną wersję tego filmu DC.

Miałem okazję go obejrzeć i był to fenomenalny film. Człowieku, jestem naprawdę smutny, że świat nigdy go nie zobaczył. Ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo...

Ten sam los miała podzielić animacja Coyote vs. Acme, ale ostatecznie zdecydowano, że trafi do kin w sierpniu 2026 roku. 

Wspaniale, że uratowali [Coyote vs. Acme]. Będę miał bilet, kupię go i obejrzę ten film. Więc zawsze jest nadzieja. Hollywood to dziwne miejsce i myślę, że jeśli wystarczająco dużo ludzi tego chce, to może się udać.

Batgirl mogłaby się ewentualnie stać się częścią Elseworlds, do którego należą np. Batman z Robertem Pattinsonem czy Joker. Jednak wielu uważa, że na to też nie ma szans.

nullfot. Columbia Pictures //  Jacob Scipio w filmie "Bad Boys For Life"

Źródło: comicbookmovie.com

