Aktor z Batgirl ocenił skasowany film. Fanów ominęła znakomita produkcja?

W sierpniu 2022 roku HBO Max, DC Films i Warner Bros. Discovery, ogłosiły, że nie planują wprowadzenia Batgirl do streamingu ze względu na cięcia kosztów i ponowne skupienie się na dystrybucji kinowej. Decyzja spotkała się z krytyką ze strony widzów oraz ludzi z branży, ponieważ ten wysokobudżetowy film był niemal ukończony. Zszokowani byli aktorzy oraz reżyserzy Adil El Arbi i Bilall Fallah. Natomiast współprezes DC Studios, Peter Safran, chwalił Davida Zaslava i jego zespół za to odważne posunięcie o anulowaniu produkcji, ponieważ mogła zaszkodzić DC.

Batgirl była fenomenalnym filmem

Przypomnijmy, że do roli Batmana powrócił w tym filmie Michael Keaton. Z kolei w tytułową Batgirl (Barbarę Gordon) wcieliła się Leslie Grace, dla której mógł to być przełom w karierze. Jako gangster Anthony Bressi wystąpił Jacob Scipio, który w niedawnym wywiadzie dla The Direct zdradził, że miał okazję zobaczyć niemal ukończoną wersję tego filmu DC.

Miałem okazję go obejrzeć i był to fenomenalny film. Człowieku, jestem naprawdę smutny, że świat nigdy go nie zobaczył. Ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo...

Ten sam los miała podzielić animacja Coyote vs. Acme, ale ostatecznie zdecydowano, że trafi do kin w sierpniu 2026 roku.

Wspaniale, że uratowali [Coyote vs. Acme]. Będę miał bilet, kupię go i obejrzę ten film. Więc zawsze jest nadzieja. Hollywood to dziwne miejsce i myślę, że jeśli wystarczająco dużo ludzi tego chce, to może się udać.

Batgirl mogłaby się ewentualnie stać się częścią Elseworlds, do którego należą np. Batman z Robertem Pattinsonem czy Joker. Jednak wielu uważa, że na to też nie ma szans.