Batgirl - kino superbohaterskie z Brendanem Fraserem i efektami praktycznymi. Co przeszło nam koło nosa?

HBO Max

Leslie Grace to aktorka, która zagrała tytułową rolę w Batgirl. Jednak przez wzgląd na to, że Warner Bros. Discovery anulowało film, prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy jej pełnego występu. Mimo to, artystka ma nadzieję, że w przyszłości kilka klipów pojawi się online i fani zobaczą choć cząstkę tego, nad czym pracowali. A z jej wypowiedzi wynika, że przeszło nam obok nosa kino superbohaterskie z wieloma efektami praktycznymi i genialną rolą Brendana Frasera.

Przypominamy, że Warner Bros. Discovery w 2022 roku poinformowało o anulacji Batgirl. Ta decyzja nie spodobała się wielu fanom, ale także członkom obsady i twórcom, którzy pracowali nad filmem. Reżyserzy Bilall Fallah i Adil el Arbi wyrazili nawet nadzieję, że ostateczna wersja zostanie opublikowana na HBO Max tak, jak w przypadku Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Batgirl - co przeszło nam koło nosa?

Co straciliśmy? Leslie Grace bardzo chwaliła efekty praktyczne i sceny akcji Batgirl. Szczególnie zwróciła uwagę na "praktyczny" ogień, z którym mieli wiele ujęć, choć są bardzo trudne do nakręcenia.

Aktorka pochwaliła także Brendana Frasera. Nazwała go jednym z najmilszych ludzi na świecie i opowiedziała o tym, że nakręcili wiele niesamowitych scen, podczas których ich bohaterowie ze sobą walczyli, a oni w przerwach między ujęciami się przytulali. Jej zdaniem był genialny i jest szczęśliwa, że aktor przeżywa "Brenaissance".

Więc naprawdę chciałabym, żeby ludzie to wszystko zobaczyli. Ale wiesz co? Zdobywasz doświadczenie i życie toczy się dalej. Czuję się szczęśliwa, że mam te wspomnienia i mam nadzieję, że w przyszłości niektóre klipy zostaną opublikowane, a ludzie będą się nimi mogli trochę nacieszyć.

Batgirl - zdjęcia z planu anulowanego filmu

Batgirl

Batgirl - o czym miał być anulowany film?

W filmie Barbara Gordon walczyłaby o sprawiedliwość u boku Michaela Keatona jako Batmana w wersji z 1989 roku. Wisienką na torcie miał być Brendan Fraser jako złoczyńca Firefly, który niedawno ponownie rozkochał w sobie fanów występem w filmie Wieloryb. Ostatecznie władze Warner Bros. Discovery zdecydowały się na anulację produkcji i odpisanie go od podatku.